Челябинск выбрали площадкой мероприятия по инициативе губернатора Алексея Текслера (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова провела в Челябинске 3 октября выездное заседание Научно-технического совета ведомства, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. Темой обсуждения с властями региона, учеными, экологами и промышленниками стали открытость экологической информации и взаимодействие бизнеса и власти с общественностью. Мероприятие прошло по инициативе губернатора Алексея Текслера.

«Мы видим, как Челябинская область последовательно, качественно и тщательно занимается вопросами экологии, без хайпа, без лишней суеты или медлительности. Наверное, это один из самых передовых регионов, который достиг реальных на сегодня успехов. Мы говорим о реализации национального проекта „Экология“, в первую очередь проектов „Чистая страна“, „Чистый воздух“. Здесь не принято замалчивать проблемы. Мы имеем лучшую в стране систему мониторинга, и мы понимаем, что диалог с жителями, бизнесом, общественностью и организациями идет здесь на высоком уровне», — констатировала Радионова.

Также глава Росприроднадзора предупредила, что игнорирующими экологическую повестку предприятиями ведомство будет заниматься более активно. В том числе, в ближайший год.

Глава региона представил собравшимся единую информационную систему мониторинга качества атмосферного воздуха. В нее поступает информация от стационарных постов Росгидромета, региональных стационарных постов, малогабаритных станций и передвижных лабораторий Центра экологического мониторинга, предприятий. Создана также подсистема видеомониторинга промышленных зон дальнозоркими и тепловизионными камерами, что позволяет оценить воздействие источников загрязнения на воздух и выявлять неучтенные. Следующая задача — сократить время от фиксации превышения предельно допустимых значений до определения источника загрязнения.

«Сейчас система охватывает Челябинск и Магнитогорск. Планируем расширить сеть и на другие крупные промышленные города. Информация системы наблюдения публикуется на официальном сайте министерства экологии. Самое главное — она в режиме онлайн доступна для всех наших жителей», — подчеркнул Текслер.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU