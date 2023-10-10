10 октября 2023

Свердловского ученого вместе с женой расстреляли в упор боевики ХАМАС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги иностранных государств. Челябинск, израиль, флаг, флаг израиля
В Офакиме (Израиль) расстреляли в упор свердловского ученого Сергея Гредескула Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Боевики ХАМАС в Израиле расстреляли в упор 81-летнего свердловского физика Сергея Гредескула и его супругу. Об этом журналисту URA.RU сообщил экс-преподаватель УрФУ Дмитрий Стровский.

«Его не просто убили, а расстреляли в упор. И также убили его жену», — рассказал Дмитрий Стровский.

Ранее URA.RU писало о том, что Гредескул был убит членами ХАМАС несколько дней назад. Боевики ворвались в его дом в Офакиме (Израиль) и убили вместе с женой.

Конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. Палестинские боевики ХАМАС нанесли удар по Тель-Авиву. Позже Израиль заявил о начале полномасштабной войны. Вся актуальная информация о вооруженном конфликте на Ближнем Востоке — в сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боевики ХАМАС в Израиле расстреляли в упор 81-летнего свердловского физика Сергея Гредескула и его супругу. Об этом журналисту URA.RU сообщил экс-преподаватель УрФУ Дмитрий Стровский. «Его не просто убили, а расстреляли в упор. И также убили его жену», — рассказал Дмитрий Стровский. Ранее URA.RU писало о том, что Гредескул был убит членами ХАМАС несколько дней назад. Боевики ворвались в его дом в Офакиме (Израиль) и убили вместе с женой. Конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. Палестинские боевики ХАМАС нанесли удар по Тель-Авиву. Позже Израиль заявил о начале полномасштабной войны. Вся актуальная информация о вооруженном конфликте на Ближнем Востоке — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...