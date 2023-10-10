Свердловского ученого вместе с женой расстреляли в упор боевики ХАМАС

Боевики ХАМАС в Израиле расстреляли в упор 81-летнего свердловского физика Сергея Гредескула и его супругу. Об этом журналисту URA.RU сообщил экс-преподаватель УрФУ Дмитрий Стровский.
«Его не просто убили, а расстреляли в упор. И также убили его жену», — рассказал Дмитрий Стровский.
Ранее URA.RU писало о том, что Гредескул был убит членами ХАМАС несколько дней назад. Боевики ворвались в его дом в Офакиме (Израиль) и убили вместе с женой.
Конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. Палестинские боевики ХАМАС нанесли удар по Тель-Авиву. Позже Израиль заявил о начале полномасштабной войны. Вся актуальная информация о вооруженном конфликте на Ближнем Востоке — в сюжете URA.RU.
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