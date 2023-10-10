Свердловского ученого вместе с женой расстреляли в упор боевики ХАМАС

11 октября 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

В Офакиме (Израиль) расстреляли в упор свердловского ученого Сергея Гредескула Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Боевики ХАМАС в Израиле расстреляли в упор 81-летнего свердловского физика Сергея Гредескула и его супругу. Об этом журналисту URA.RU сообщил экс-преподаватель УрФУ Дмитрий Стровский. «Его не просто убили, а расстреляли в упор. И также убили его жену», — рассказал Дмитрий Стровский. Ранее URA.RU писало о том, что Гредескул был убит членами ХАМАС несколько дней назад. Боевики ворвались в его дом в Офакиме (Израиль) и убили вместе с женой. Конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. Палестинские боевики ХАМАС нанесли удар по Тель-Авиву. Позже Израиль заявил о начале полномасштабной войны. Вся актуальная информация о вооруженном конфликте на Ближнем Востоке — в сюжете URA.RU.

Боевики ХАМАС в Израиле расстреляли в упор 81-летнего свердловского физика Сергея Гредескула и его супругу. Об этом журналисту URA.RU сообщил экс-преподаватель УрФУ Дмитрий Стровский. «Его не просто убили, а расстреляли в упор. И также убили его жену», — рассказал Дмитрий Стровский. Ранее URA.RU писало о том, что Гредескул был убит членами ХАМАС несколько дней назад. Боевики ворвались в его дом в Офакиме (Израиль) и убили вместе с женой. Конфликт между Израилем и Палестиной начался 7 октября. Палестинские боевики ХАМАС нанесли удар по Тель-Авиву. Позже Израиль заявил о начале полномасштабной войны. Вся актуальная информация о вооруженном конфликте на Ближнем Востоке — в сюжете URA.RU.