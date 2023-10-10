Курганцы замерзают в новостройке из-за решения управкомпании застройщика

11 октября 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Диспетчер УК «Соцгарантия» сообщил жильцам, что отопление не включат (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Жильцы нового многоквартирного дома №129 по улице Климова в Кургане пожаловались управкомпании на холод и отсутствие горячей воды. Однако даже после жалоб им отказались включать отопление. Об этом URA.RU сообщили жильцы дома. Дом построен ООО «Специализированный застройщик «Талисман», сдан летом и обслуживается управляющей компанией «Соцгарантия», принадлежащей семье застройщика. «В квартире после ремонта постоянная влажность и холод. В УК „Соцгарантия“ мне сказал диспетчер, что отопление не включат, потому что иначе жильцам придется платить не только за себя, но и за пустые квартиры», — рассказала читательница. Также она уточнила, что после обращения в УК в доме появилось объявление о том, что отопление будет подано только после осмотра каждой квартиры якобы для выявления нарушений в системе отопления из-за перепланировок собственников. Замерзающие курганцы направляли также жалобу в прокуратуру города. Ответа ведомства они пока не получили. Жильцы дома также акцентируют, что отопление в доме подключено к собственной бойлерной, которая находится на крыше. И при выборе новостройки это было одним из решающих моментов. «Когда мы въезжали, то были в полной уверенности, уж в этом доме проблем с горячей водой и отоплением не будет. Но ошиблись и начинаем сожалеть о решении», — говорят курганцы. Также они утверждают, что жильцы задумались сменить управкомпанию. Из открытых данных корреспондентом URA.RU установлено, что директором и соучредителем компании-застройщика является Максим Бабочкин, который также является учредителем управкомпании, обслуживающей дом. Корреспондент связался по телефону с УК «Соцгарантия», чтобы уточнить, проводился ли обход квартир по соответствующему объявлению, и по какой причине в доме нет тепла. Там представитель компании ответил, что не понимает, о чем идет речь. Ранее URA.RU писало, что курганские управкомпании перекладывали друг на друга ответственность, пока жители обслуживаемого ими многоквартирного дома замерзали в своих квартирах. Кроме холода, в помещениях дома жители наблюдали высокую влажность. В таких условиях проживания они стали заболевать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жильцы нового многоквартирного дома №129 по улице Климова в Кургане пожаловались управкомпании на холод и отсутствие горячей воды. Однако даже после жалоб им отказались включать отопление. Об этом URA.RU сообщили жильцы дома. Дом построен ООО «Специализированный застройщик «Талисман», сдан летом и обслуживается управляющей компанией «Соцгарантия», принадлежащей семье застройщика. «В квартире после ремонта постоянная влажность и холод. В УК „Соцгарантия“ мне сказал диспетчер, что отопление не включат, потому что иначе жильцам придется платить не только за себя, но и за пустые квартиры», — рассказала читательница. Также она уточнила, что после обращения в УК в доме появилось объявление о том, что отопление будет подано только после осмотра каждой квартиры якобы для выявления нарушений в системе отопления из-за перепланировок собственников. Замерзающие курганцы направляли также жалобу в прокуратуру города. Ответа ведомства они пока не получили. Жильцы дома также акцентируют, что отопление в доме подключено к собственной бойлерной, которая находится на крыше. И при выборе новостройки это было одним из решающих моментов. «Когда мы въезжали, то были в полной уверенности, уж в этом доме проблем с горячей водой и отоплением не будет. Но ошиблись и начинаем сожалеть о решении», — говорят курганцы. Также они утверждают, что жильцы задумались сменить управкомпанию. Из открытых данных корреспондентом URA.RU установлено, что директором и соучредителем компании-застройщика является Максим Бабочкин, который также является учредителем управкомпании, обслуживающей дом. Корреспондент связался по телефону с УК «Соцгарантия», чтобы уточнить, проводился ли обход квартир по соответствующему объявлению, и по какой причине в доме нет тепла. Там представитель компании ответил, что не понимает, о чем идет речь. Ранее URA.RU писало, что курганские управкомпании перекладывали друг на друга ответственность, пока жители обслуживаемого ими многоквартирного дома замерзали в своих квартирах. Кроме холода, в помещениях дома жители наблюдали высокую влажность. В таких условиях проживания они стали заболевать.