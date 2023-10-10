10 октября 2023

Челябинцы научат холодильник заказывать еду

© Служба новостей «URA.RU»
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Точки продажи воды в центре Екатеринбурга, минеральная вода, холодильник, обуховская
Челябинские студенты будут создавать «умную» бытовую технику Фото:

Студенты Челябинска научат холодильник самостоятельно заказывать еду. Как URA.RU сообщил директор по развитию группы компаний inSmart Алексей Усков, работа будет вестись в рамках будущей лаборатории интернета вещей Челябинского госуниверситета (ЧелГУ).

«Студенты ЧелГУ будут учиться создавать гаджеты для „умного дома“. Они позволяют управлять домашними приборами дистанционно. Теоретически возможна разработка различных сценариев поведения, в том числе и такого, когда холодильник сам будет заказывать еду на дом. Но здесь вопрос будет сочленяться с решениями производителей сложной бытовой техники», — отметил URA.RU Усков.

Соглашение о запуске лаборатории подписали руководители вуза и группы inSmart. Проект призван минимизировать дефицит компетентных кадров для отрасли приборостроения.

«Уверены, что город инноваций можно построить только на отечественном оборудовании и программном обеспечении. Сделать это смогут ребята, которые на практике научились использовать технологию интернета вещей, погрузились в практику приборостроения и разработки программ», — отметил ректору ЧелГУ Сергей Таскаев.

Открытие лаборатории намечено на осень. Студенты научатся создавать приборы для систем отопления, электроснабжения, водоснабжения и других.

Соглашение об открытии лаборатории подписали руководители ЧелГУ и группы inSmart
Соглашение об открытии лаборатории подписали руководители ЧелГУ и группы inSmart
Фото:
Стороны уже оборудуют лабораторию оборудованием
Стороны уже оборудуют лабораторию оборудованием
Фото:

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Студенты Челябинска научат холодильник самостоятельно заказывать еду. Как URA.RU сообщил директор по развитию группы компаний inSmart Алексей Усков, работа будет вестись в рамках будущей лаборатории интернета вещей Челябинского госуниверситета (ЧелГУ). «Студенты ЧелГУ будут учиться создавать гаджеты для „умного дома“. Они позволяют управлять домашними приборами дистанционно. Теоретически возможна разработка различных сценариев поведения, в том числе и такого, когда холодильник сам будет заказывать еду на дом. Но здесь вопрос будет сочленяться с решениями производителей сложной бытовой техники», — отметил URA.RU Усков. Соглашение о запуске лаборатории подписали руководители вуза и группы inSmart. Проект призван минимизировать дефицит компетентных кадров для отрасли приборостроения. «Уверены, что город инноваций можно построить только на отечественном оборудовании и программном обеспечении. Сделать это смогут ребята, которые на практике научились использовать технологию интернета вещей, погрузились в практику приборостроения и разработки программ», — отметил ректору ЧелГУ Сергей Таскаев. Открытие лаборатории намечено на осень. Студенты научатся создавать приборы для систем отопления, электроснабжения, водоснабжения и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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