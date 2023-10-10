Челябинцы научат холодильник заказывать еду

11 октября 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Челябинские студенты будут создавать «умную» бытовую технику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студенты Челябинска научат холодильник самостоятельно заказывать еду. Как URA.RU сообщил директор по развитию группы компаний inSmart Алексей Усков, работа будет вестись в рамках будущей лаборатории интернета вещей Челябинского госуниверситета (ЧелГУ). «Студенты ЧелГУ будут учиться создавать гаджеты для „умного дома“. Они позволяют управлять домашними приборами дистанционно. Теоретически возможна разработка различных сценариев поведения, в том числе и такого, когда холодильник сам будет заказывать еду на дом. Но здесь вопрос будет сочленяться с решениями производителей сложной бытовой техники», — отметил URA.RU Усков. Соглашение о запуске лаборатории подписали руководители вуза и группы inSmart. Проект призван минимизировать дефицит компетентных кадров для отрасли приборостроения. «Уверены, что город инноваций можно построить только на отечественном оборудовании и программном обеспечении. Сделать это смогут ребята, которые на практике научились использовать технологию интернета вещей, погрузились в практику приборостроения и разработки программ», — отметил ректору ЧелГУ Сергей Таскаев. Открытие лаборатории намечено на осень. Студенты научатся создавать приборы для систем отопления, электроснабжения, водоснабжения и других. Соглашение об открытии лаборатории подписали руководители ЧелГУ и группы inSmart Фото: пресс-служба группы компаний inSmart Стороны уже оборудуют лабораторию оборудованием Фото: пресс-служба ЧелГУ

Студенты Челябинска научат холодильник самостоятельно заказывать еду. Как URA.RU сообщил директор по развитию группы компаний inSmart Алексей Усков, работа будет вестись в рамках будущей лаборатории интернета вещей Челябинского госуниверситета (ЧелГУ). «Студенты ЧелГУ будут учиться создавать гаджеты для „умного дома“. Они позволяют управлять домашними приборами дистанционно. Теоретически возможна разработка различных сценариев поведения, в том числе и такого, когда холодильник сам будет заказывать еду на дом. Но здесь вопрос будет сочленяться с решениями производителей сложной бытовой техники», — отметил URA.RU Усков. Соглашение о запуске лаборатории подписали руководители вуза и группы inSmart. Проект призван минимизировать дефицит компетентных кадров для отрасли приборостроения. «Уверены, что город инноваций можно построить только на отечественном оборудовании и программном обеспечении. Сделать это смогут ребята, которые на практике научились использовать технологию интернета вещей, погрузились в практику приборостроения и разработки программ», — отметил ректору ЧелГУ Сергей Таскаев. Открытие лаборатории намечено на осень. Студенты научатся создавать приборы для систем отопления, электроснабжения, водоснабжения и других.