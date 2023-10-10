Приставы вынудили пермячку расстаться со свадебным подарком из-за долга

11 октября 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Пермячка погасила долг во время празднования свадьбы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительнице Перми, накопившей долг по кредитным платежам, пришлось расстаться с деньгами, подаренными ей на свадьбу. 44-летняя горожанка накопила долг в размере более 370 тысяч рублей, который добровольно не погашала. Приставы установили, что женщина владеет автомобилем Hyundai. На данное транспортное средство был наложен арест, а приставы выехали к должнице по месту ее проживания, отмечается на сайте ГУФССП по Пермскому краю. «Гражданку застали дома в разгар шумного застолья. Оказалось, что накануне женщина вышла замуж, и в настоящее время молодожены в компании родственников и друзей празднуют второй день свадьбы. В присутствии гостей торжества, во избежание неприятных последствий в виде потери дорогостоящего имущества, женщина тут же по предоставленным реквизитам перечислила всю задолженность. Пермячка также перечислила исполнительский сбор на общую сумму порядка 420 тысяч рублей», — информирует пресс-служба ведомства. Ранее пермские приставы задержали должницу во время ее бракосочетания. Пермячка уклонялась от своих родительских обязанностей и накопила долги по алиментам на сумму более 1,6 млн рублей. В итоге горожанка была отправлена на обязательные работы для погашения долга.

Жительнице Перми, накопившей долг по кредитным платежам, пришлось расстаться с деньгами, подаренными ей на свадьбу. 44-летняя горожанка накопила долг в размере более 370 тысяч рублей, который добровольно не погашала. Приставы установили, что женщина владеет автомобилем Hyundai. На данное транспортное средство был наложен арест, а приставы выехали к должнице по месту ее проживания, отмечается на сайте ГУФССП по Пермскому краю. «Гражданку застали дома в разгар шумного застолья. Оказалось, что накануне женщина вышла замуж, и в настоящее время молодожены в компании родственников и друзей празднуют второй день свадьбы. В присутствии гостей торжества, во избежание неприятных последствий в виде потери дорогостоящего имущества, женщина тут же по предоставленным реквизитам перечислила всю задолженность. Пермячка также перечислила исполнительский сбор на общую сумму порядка 420 тысяч рублей», — информирует пресс-служба ведомства. Ранее пермские приставы задержали должницу во время ее бракосочетания. Пермячка уклонялась от своих родительских обязанностей и накопила долги по алиментам на сумму более 1,6 млн рублей. В итоге горожанка была отправлена на обязательные работы для погашения долга.