10 октября 2023

Пермяки тратят рабочее время на компьютерные игры

© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего свободное время на работе на компьютерные игры тратят кладовщики и охранники Фото:

Пермяки в рабочее время играют в компьютерные игры. О пристрастии к играм на работе рассказали 21% опрошенных одним из сервисов по поиску работы, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

«В том, что в рабочее время играют в компьютерные игры, признались 21% пермяков: 9% играют ежедневно, 7% — несколько раз в неделю, 3% — несколько раз в месяц, 2% — несколько раз в год», — выяснили сотрудники сервиса по поиску работы. Чаще всего рабочее время на компьютерные игры тратят кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие.

Пристрастию к играм чаще подвержены пермяки моложе 34 лет (30%). При этом, среди женщин, число тех, кто увлекается компьютерными играми на работе, гораздо меньше, чем среди мужчин (15%). Отмечается, что опрос проводился среди «работающих экономически активных жителей города».

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Пермяки в рабочее время играют в компьютерные игры. О пристрастии к играм на работе рассказали 21% опрошенных одним из сервисов по поиску работы, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. «В том, что в рабочее время играют в компьютерные игры, признались 21% пермяков: 9% играют ежедневно, 7% — несколько раз в неделю, 3% — несколько раз в месяц, 2% — несколько раз в год», — выяснили сотрудники сервиса по поиску работы. Чаще всего рабочее время на компьютерные игры тратят кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие. Пристрастию к играм чаще подвержены пермяки моложе 34 лет (30%). При этом, среди женщин, число тех, кто увлекается компьютерными играми на работе, гораздо меньше, чем среди мужчин (15%). Отмечается, что опрос проводился среди «работающих экономически активных жителей города».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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