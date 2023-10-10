Пермяки тратят рабочее время на компьютерные игры

Пермяки в рабочее время играют в компьютерные игры. О пристрастии к играм на работе рассказали 21% опрошенных одним из сервисов по поиску работы, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.
«В том, что в рабочее время играют в компьютерные игры, признались 21% пермяков: 9% играют ежедневно, 7% — несколько раз в неделю, 3% — несколько раз в месяц, 2% — несколько раз в год», — выяснили сотрудники сервиса по поиску работы. Чаще всего рабочее время на компьютерные игры тратят кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие.
Пристрастию к играм чаще подвержены пермяки моложе 34 лет (30%). При этом, среди женщин, число тех, кто увлекается компьютерными играми на работе, гораздо меньше, чем среди мужчин (15%). Отмечается, что опрос проводился среди «работающих экономически активных жителей города».
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.