Махонин решил оплатить пермским двоечникам обучение в техникумах

11 октября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин заступился за двоечников Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае выпускники девятых классов школ, которые не смогли по результатам экзаменов получить аттестат, продолжат обучение в техникумах и колледжах за счет бюджета региона. Обеспечить им такую возможность поручил министерствам образования и финансов губернатор Дмитрий Махонин на заседании правительства края. «Мы понимаем, что, если дальше ребята никуда не могут поступить, они потеряны для общества. Поэтому важно, чтобы они могли иметь возможность поступать в наши техникумы. Мы понимаем, что это невозможно сделать в рамках сегодняшних норм, потому что они на бюджетные места не поступят без аттестата. Считаю правильным, чтобы мы взяли эту финансовую нагрузку на нас, на край, и предоставили им возможность обучаться в техникумах», — сказал Махонин. Трансляция заседания кабмина велась в соцсети «ВКонтакте». Глава региона, поручил министру образования края Раисе Кассиной проработать схему вместе с министерством финансов. Свои предложения главы ведомств должны предоставить к началу 2024 года, чтобы начать их реализацию. По данным Кассиной, в Пермском крае ежегодно получить аттестат не могут 380-400 выпускников девятых классов. Минобр пока реализует программу, по которой в течение первого года после этого подросткам помогают получить профессию, а также готовят к повторной сдаче экзаменов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае выпускники девятых классов школ, которые не смогли по результатам экзаменов получить аттестат, продолжат обучение в техникумах и колледжах за счет бюджета региона. Обеспечить им такую возможность поручил министерствам образования и финансов губернатор Дмитрий Махонин на заседании правительства края. «Мы понимаем, что, если дальше ребята никуда не могут поступить, они потеряны для общества. Поэтому важно, чтобы они могли иметь возможность поступать в наши техникумы. Мы понимаем, что это невозможно сделать в рамках сегодняшних норм, потому что они на бюджетные места не поступят без аттестата. Считаю правильным, чтобы мы взяли эту финансовую нагрузку на нас, на край, и предоставили им возможность обучаться в техникумах», — сказал Махонин. Трансляция заседания кабмина велась в соцсети «ВКонтакте». Глава региона, поручил министру образования края Раисе Кассиной проработать схему вместе с министерством финансов. Свои предложения главы ведомств должны предоставить к началу 2024 года, чтобы начать их реализацию. По данным Кассиной, в Пермском крае ежегодно получить аттестат не могут 380-400 выпускников девятых классов. Минобр пока реализует программу, по которой в течение первого года после этого подросткам помогают получить профессию, а также готовят к повторной сдаче экзаменов.