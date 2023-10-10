10 октября 2023

Махонин решил оплатить пермским двоечникам обучение в техникумах

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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин заступился за двоечников Фото:

В Пермском крае выпускники девятых классов школ, которые не смогли по результатам экзаменов получить аттестат, продолжат обучение в техникумах и колледжах за счет бюджета региона. Обеспечить им такую возможность поручил министерствам образования и финансов губернатор Дмитрий Махонин на заседании правительства края.

«Мы понимаем, что, если дальше ребята никуда не могут поступить, они потеряны для общества. Поэтому важно, чтобы они могли иметь возможность поступать в наши техникумы. Мы понимаем, что это невозможно сделать в рамках сегодняшних норм, потому что они на бюджетные места не поступят без аттестата. Считаю правильным, чтобы мы взяли эту финансовую нагрузку на нас, на край, и предоставили им возможность обучаться в техникумах», — сказал Махонин. Трансляция заседания кабмина велась в соцсети «ВКонтакте».

Глава региона, поручил министру образования края Раисе Кассиной проработать схему вместе с министерством финансов. Свои предложения главы ведомств должны предоставить к началу 2024 года, чтобы начать их реализацию.

По данным Кассиной, в Пермском крае ежегодно получить аттестат не могут 380-400 выпускников девятых классов. Минобр пока реализует программу, по которой в течение первого года после этого подросткам помогают получить профессию, а также готовят к повторной сдаче экзаменов.

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В Пермском крае выпускники девятых классов школ, которые не смогли по результатам экзаменов получить аттестат, продолжат обучение в техникумах и колледжах за счет бюджета региона. Обеспечить им такую возможность поручил министерствам образования и финансов губернатор Дмитрий Махонин на заседании правительства края. «Мы понимаем, что, если дальше ребята никуда не могут поступить, они потеряны для общества. Поэтому важно, чтобы они могли иметь возможность поступать в наши техникумы. Мы понимаем, что это невозможно сделать в рамках сегодняшних норм, потому что они на бюджетные места не поступят без аттестата. Считаю правильным, чтобы мы взяли эту финансовую нагрузку на нас, на край, и предоставили им возможность обучаться в техникумах», — сказал Махонин. Трансляция заседания кабмина велась в соцсети «ВКонтакте». Глава региона, поручил министру образования края Раисе Кассиной проработать схему вместе с министерством финансов. Свои предложения главы ведомств должны предоставить к началу 2024 года, чтобы начать их реализацию. По данным Кассиной, в Пермском крае ежегодно получить аттестат не могут 380-400 выпускников девятых классов. Минобр пока реализует программу, по которой в течение первого года после этого подросткам помогают получить профессию, а также готовят к повторной сдаче экзаменов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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