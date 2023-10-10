Махонин решил оплатить пермским двоечникам обучение в техникумах

В Пермском крае выпускники девятых классов школ, которые не смогли по результатам экзаменов получить аттестат, продолжат обучение в техникумах и колледжах за счет бюджета региона. Обеспечить им такую возможность поручил министерствам образования и финансов губернатор Дмитрий Махонин на заседании правительства края.
«Мы понимаем, что, если дальше ребята никуда не могут поступить, они потеряны для общества. Поэтому важно, чтобы они могли иметь возможность поступать в наши техникумы. Мы понимаем, что это невозможно сделать в рамках сегодняшних норм, потому что они на бюджетные места не поступят без аттестата. Считаю правильным, чтобы мы взяли эту финансовую нагрузку на нас, на край, и предоставили им возможность обучаться в техникумах», — сказал Махонин. Трансляция заседания кабмина велась в соцсети «ВКонтакте».
Глава региона, поручил министру образования края Раисе Кассиной проработать схему вместе с министерством финансов. Свои предложения главы ведомств должны предоставить к началу 2024 года, чтобы начать их реализацию.
По данным Кассиной, в Пермском крае ежегодно получить аттестат не могут 380-400 выпускников девятых классов. Минобр пока реализует программу, по которой в течение первого года после этого подросткам помогают получить профессию, а также готовят к повторной сдаче экзаменов.
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