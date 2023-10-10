В Челябинске ипотечникам стало сложнее брать кредиты

«Голос. Финанс»: ипотечникам Челябинска ужесточили условия кредитования

11 октября 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Ужесточение условий кредитования меняет рынок ипотеки Челябинска Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске ипотечникам стало сложнее брать кредиты. Как URA.RU рассказала руководитель брокерского центра «Голос. Финанс» Ксения Газизова, заемщикам со сложной кредитной историей Банк России ужесточил условия выдачи и поднял надбавки к коэффициентам риска. «Центробанк поднял надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Это значит, что людям со сложной кредитной историей будет сложнее взять заем. В то же время льготные программы продолжают действовать. У людей остается возможность взять ипотеку с комфортным ежемесячным платежом», — сообщила URA.RU Газизова. На рынок ипотеки повлияли рост ставок и увеличение первоначального взноса по льготным программам. В «Голос. Финанс» не исключили ужесточения требований в будущем. В сентябре доля клиентов, купивших квартиры в компании в кредит, составила 82,65%. Это на 1,17% больше, чем в августе, и на 31,46% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Почти 14% клиентов улучшили жилищные условия за счет собственных средств и более 3% купили недвижимость в рассрочку. Интересные тенденции замечались в сегменте льготной ипотеки. Доля программ с господдержкой в кредитах клиентов компании сократилась с 45 до 40%. Зато увеличились объемы выдачи ипотеки для программистов. Рост доли среди всех ипотечников составил 3% — с 5 до 8%. При этом половина обратившихся в банки брала семейную ипотеку, а 1% воспользовался условиями военной ипотеки. Рыночные программы кредитования выбрал всего 1% заемщиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске ипотечникам стало сложнее брать кредиты. Как URA.RU рассказала руководитель брокерского центра «Голос. Финанс» Ксения Газизова, заемщикам со сложной кредитной историей Банк России ужесточил условия выдачи и поднял надбавки к коэффициентам риска. «Центробанк поднял надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Это значит, что людям со сложной кредитной историей будет сложнее взять заем. В то же время льготные программы продолжают действовать. У людей остается возможность взять ипотеку с комфортным ежемесячным платежом», — сообщила URA.RU Газизова. На рынок ипотеки повлияли рост ставок и увеличение первоначального взноса по льготным программам. В «Голос. Финанс» не исключили ужесточения требований в будущем. В сентябре доля клиентов, купивших квартиры в компании в кредит, составила 82,65%. Это на 1,17% больше, чем в августе, и на 31,46% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Почти 14% клиентов улучшили жилищные условия за счет собственных средств и более 3% купили недвижимость в рассрочку. Интересные тенденции замечались в сегменте льготной ипотеки. Доля программ с господдержкой в кредитах клиентов компании сократилась с 45 до 40%. Зато увеличились объемы выдачи ипотеки для программистов. Рост доли среди всех ипотечников составил 3% — с 5 до 8%. При этом половина обратившихся в банки брала семейную ипотеку, а 1% воспользовался условиями военной ипотеки. Рыночные программы кредитования выбрал всего 1% заемщиков.