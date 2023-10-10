Мэрия в ЯНАО вдвое снизила расходы на новогоднюю иллюминацию

В Ямальском районе ЯНАО определился подрядчик, ответственный за новогоднюю иллюминацию улиц Яр-Сале. Победитель снизил цену контракта в два раза от изначально предложенной администрацией, следует из карточки закупки.
«Изделия для новогодних и рождественских праздников, количество — сто штук. Цена контракта — 8 миллионов 640 тысяч рублей», — следует из информации, опубликованной на сайте «Госзакупки». Победитель конкурса предложил поставить светодиодные светильники для иллюминации за 4 миллиона 352 тысячи рублей.
Всего на конкурс было подано семь заявок. Светодиодные конструкции предполагается использовать для благоустройства улиц Худи Сэроко и Советская в селе Яр-Сале.
Ранее URA.RU рассказало, что на создание ледового городка в Лабытнанги городские власти готовы потратить 10,5 миллионов рублей. В настоящее время проводится конкурс на определение подрядчика.
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