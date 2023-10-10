Мэрия в ЯНАО вдвое снизила расходы на новогоднюю иллюминацию

В ЯНАО подрядчик в два раза уменьшил предполагаемые расходы мэрии на иллюминацию

11 октября 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Мэрия Ямальского района по результатам конкурса вдвое снизила расходы на иллюминацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ямальском районе ЯНАО определился подрядчик, ответственный за новогоднюю иллюминацию улиц Яр-Сале. Победитель снизил цену контракта в два раза от изначально предложенной администрацией, следует из карточки закупки. «Изделия для новогодних и рождественских праздников, количество — сто штук. Цена контракта — 8 миллионов 640 тысяч рублей», — следует из информации, опубликованной на сайте «Госзакупки». Победитель конкурса предложил поставить светодиодные светильники для иллюминации за 4 миллиона 352 тысячи рублей. Всего на конкурс было подано семь заявок. Светодиодные конструкции предполагается использовать для благоустройства улиц Худи Сэроко и Советская в селе Яр-Сале. Ранее URA.RU рассказало, что на создание ледового городка в Лабытнанги городские власти готовы потратить 10,5 миллионов рублей. В настоящее время проводится конкурс на определение подрядчика.

В Ямальском районе ЯНАО определился подрядчик, ответственный за новогоднюю иллюминацию улиц Яр-Сале. Победитель снизил цену контракта в два раза от изначально предложенной администрацией, следует из карточки закупки. «Изделия для новогодних и рождественских праздников, количество — сто штук. Цена контракта — 8 миллионов 640 тысяч рублей», — следует из информации, опубликованной на сайте «Госзакупки». Победитель конкурса предложил поставить светодиодные светильники для иллюминации за 4 миллиона 352 тысячи рублей. Всего на конкурс было подано семь заявок. Светодиодные конструкции предполагается использовать для благоустройства улиц Худи Сэроко и Советская в селе Яр-Сале. Ранее URA.RU рассказало, что на создание ледового городка в Лабытнанги городские власти готовы потратить 10,5 миллионов рублей. В настоящее время проводится конкурс на определение подрядчика.