10 октября 2023
09 октября 2023

Мэрия в ЯНАО вдвое снизила расходы на новогоднюю иллюминацию

В ЯНАО подрядчик в два раза уменьшил предполагаемые расходы мэрии на иллюминацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Ямальского района по результатам конкурса вдвое снизила расходы на иллюминацию Фото:

В Ямальском районе ЯНАО определился подрядчик, ответственный за новогоднюю иллюминацию улиц Яр-Сале. Победитель снизил цену контракта в два раза от изначально предложенной администрацией, следует из карточки закупки.

«Изделия для новогодних и рождественских праздников, количество — сто штук. Цена контракта — 8 миллионов 640 тысяч рублей», — следует из информации, опубликованной на сайте «Госзакупки». Победитель конкурса предложил поставить светодиодные светильники для иллюминации за 4 миллиона 352 тысячи рублей.

Всего на конкурс было подано семь заявок. Светодиодные конструкции предполагается использовать для благоустройства улиц Худи Сэроко и Советская в селе Яр-Сале.

Ранее URA.RU рассказало, что на создание ледового городка в Лабытнанги городские власти готовы потратить 10,5 миллионов рублей. В настоящее время проводится конкурс на определение подрядчика.

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В Ямальском районе ЯНАО определился подрядчик, ответственный за новогоднюю иллюминацию улиц Яр-Сале. Победитель снизил цену контракта в два раза от изначально предложенной администрацией, следует из карточки закупки. «Изделия для новогодних и рождественских праздников, количество — сто штук. Цена контракта — 8 миллионов 640 тысяч рублей», — следует из информации, опубликованной на сайте «Госзакупки». Победитель конкурса предложил поставить светодиодные светильники для иллюминации за 4 миллиона 352 тысячи рублей. Всего на конкурс было подано семь заявок. Светодиодные конструкции предполагается использовать для благоустройства улиц Худи Сэроко и Советская в селе Яр-Сале. Ранее URA.RU рассказало, что на создание ледового городка в Лабытнанги городские власти готовы потратить 10,5 миллионов рублей. В настоящее время проводится конкурс на определение подрядчика.
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© Служба новостей «URA.RU»
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