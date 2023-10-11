Глава Магаданской области отказался принимать предателей после призыва Володина

Глава Магаданской области: Колыма не примет релокантов и предателей РФ
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, носов сергей
Сергей Носов заявил, что Колыме не нужны предатели России Фото:

Колыма не станет принимать предателей и релокантов в качестве наказания, так как региону нужны трудолюбивые и талантливые граждане. Об этом заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что покинувших Россию по возвращении «обеспечен Магадан».

«Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более, эти клише от релокантов прошлого», — сказал Сергей Носов, передает РИА Новости.

Глава области отметил, что на Колыме проживают и работают настоящие патриоты России. Также он подчеркнул, что регион стремительно развивается, и ему нужны образованные и грамотные люди.

Ранее Володин заявил, что релоканты, которые радовались обстрелам территорий РФ и желающие победы режиму президента Украины Владимира Зеленского, должны осознавать, что при возвращении «Магадан им обеспечен». Он также сказал, что депутаты Госдумы должны сделать все, чтобы таких граждан не было в России, передает RT.

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Колыма не станет принимать предателей и релокантов в качестве наказания, так как региону нужны трудолюбивые и талантливые граждане. Об этом заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что покинувших Россию по возвращении «обеспечен Магадан». «Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более, эти клише от релокантов прошлого», — сказал Сергей Носов, передает РИА Новости. Глава области отметил, что на Колыме проживают и работают настоящие патриоты России. Также он подчеркнул, что регион стремительно развивается, и ему нужны образованные и грамотные люди. Ранее Володин заявил, что релоканты, которые радовались обстрелам территорий РФ и желающие победы режиму президента Украины Владимира Зеленского, должны осознавать, что при возвращении «Магадан им обеспечен». Он также сказал, что депутаты Госдумы должны сделать все, чтобы таких граждан не было в России, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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