Мать велосипедиста Голикова объяснила, зачем он ехал за Даной и Каменска-Уральского

Голиков всегда ездил по дороге, по которой шла Дана из Каменска-Уральского

11 октября 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Эдуард Голиков всегда ездил на велосипеде по той дороге (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Эдуард Голиков всегда ездил на велосипеде по маршруту, по которому в роковой день шла 16-летняя Дана Ильиных. Его мать Илона пояснила на передаче у Андрея Малахова, что по этой дороге мало ходит людей. Тело Даны нашли в начале августа в Каменске-Уральском. Главным подозреваемым стал Эдуард Голиков. По кадрам, собранным активистами, видно, что мужчина на велосипеде проехал по тому же маршруту, что шла и девушка. «Это его дорога. Он же занимался велоспортом, всегда колесил по этому маршруту. Я его всегда просила, чтобы он ездил поближе, но он отвечал, что там мало людей ходит. Ему не нужно было никого объезжать», — сказала мать Голикова в программе Малахова на «России 1». Мать обвиняемого сама обратилась за помощью к Малахову. Она заявила, что весь город ополчился против нее после смерти Даны.

Эдуард Голиков всегда ездил на велосипеде по маршруту, по которому в роковой день шла 16-летняя Дана Ильиных. Его мать Илона пояснила на передаче у Андрея Малахова, что по этой дороге мало ходит людей. Тело Даны нашли в начале августа в Каменске-Уральском. Главным подозреваемым стал Эдуард Голиков. По кадрам, собранным активистами, видно, что мужчина на велосипеде проехал по тому же маршруту, что шла и девушка. «Это его дорога. Он же занимался велоспортом, всегда колесил по этому маршруту. Я его всегда просила, чтобы он ездил поближе, но он отвечал, что там мало людей ходит. Ему не нужно было никого объезжать», — сказала мать Голикова в программе Малахова на «России 1». Мать обвиняемого сама обратилась за помощью к Малахову. Она заявила, что весь город ополчился против нее после смерти Даны.