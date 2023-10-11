Мать велосипедиста Голикова объяснила, зачем он ехал за Даной и Каменска-Уральского

Эдуард Голиков всегда ездил на велосипеде по маршруту, по которому в роковой день шла 16-летняя Дана Ильиных. Его мать Илона пояснила на передаче у Андрея Малахова, что по этой дороге мало ходит людей.
Тело Даны нашли в начале августа в Каменске-Уральском. Главным подозреваемым стал Эдуард Голиков. По кадрам, собранным активистами, видно, что мужчина на велосипеде проехал по тому же маршруту, что шла и девушка.
«Это его дорога. Он же занимался велоспортом, всегда колесил по этому маршруту. Я его всегда просила, чтобы он ездил поближе, но он отвечал, что там мало людей ходит. Ему не нужно было никого объезжать», — сказала мать Голикова в программе Малахова на «России 1».
Мать обвиняемого сама обратилась за помощью к Малахову. Она заявила, что весь город ополчился против нее после смерти Даны.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.