10 октября 2023

Мать обвиняемого в убийстве 16-летней свердловчанки пошла за помощью к Малахову

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Андрей Малахов, малахов андрей
Андрей Малахов сделал вторую программу, посвященную гибели Даны из Каменска-Уральского Фото:
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В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

Илона Голикова, мать велосипедиста Эдуарда Голикова, которого обвиняют в убийстве 16-летней Даны Ильиных из Каменска-Уральского, обратилась за помощью к ведущему Андрею Малахову. В программе, которая вышла 11 октября, она заявила, что все горожане ополчились против нее.

«Я обратилась к вам за помощью, потому что больше так не могу. Меня считают матерью маньяка какого-то. Но я точно знаю, он этого не делал», — сказала женщина на передаче Малахова, которая вышла на канале «Россия 1». Илона добавила, что воспитывала сына добрым и хорошим.

Женщина живет отдельно от сына. О том, что его задержали она узнала из новостей в интернете. «Ничего плохого за ним я не замечала», — добавила мать Голикова.

Первая передача, посвященная гибели Даны, выходила в начале сентября. Тогда в эфире выдвинули версию, что девочка могла отравиться энергетиком. Сам Голиков находится под стражей до 9 января 2024 года.

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История Даны тянется с начала августа. Именно тогда вечером девочка возвращалась на электричке из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. В столицу Урала она ездила, чтобы поступить в колледж. Однако она не выходила на связь, затем ее тело нашли в овраге.

Позднее активисты собрали видео, на котором отразили полный путь школьницы в Каменске-Уральском. На кадрах был замечен Голиков. После этого силовики задержали его. Мужчину отправили в СИЗО. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU.

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Илона Голикова, мать велосипедиста Эдуарда Голикова, которого обвиняют в убийстве 16-летней Даны Ильиных из Каменска-Уральского, обратилась за помощью к ведущему Андрею Малахову. В программе, которая вышла 11 октября, она заявила, что все горожане ополчились против нее. «Я обратилась к вам за помощью, потому что больше так не могу. Меня считают матерью маньяка какого-то. Но я точно знаю, он этого не делал», — сказала женщина на передаче Малахова, которая вышла на канале «Россия 1». Илона добавила, что воспитывала сына добрым и хорошим. Женщина живет отдельно от сына. О том, что его задержали она узнала из новостей в интернете. «Ничего плохого за ним я не замечала», — добавила мать Голикова. Первая передача, посвященная гибели Даны, выходила в начале сентября. Тогда в эфире выдвинули версию, что девочка могла отравиться энергетиком. Сам Голиков находится под стражей до 9 января 2024 года. История Даны тянется с начала августа. Именно тогда вечером девочка возвращалась на электричке из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. В столицу Урала она ездила, чтобы поступить в колледж. Однако она не выходила на связь, затем ее тело нашли в овраге. Позднее активисты собрали видео, на котором отразили полный путь школьницы в Каменске-Уральском. На кадрах был замечен Голиков. После этого силовики задержали его. Мужчину отправили в СИЗО. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU.
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