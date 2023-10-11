Глава ФСБ Бортников: в составе украинских ДРГ Россию атакуют члены ИГИЛ*

В составе украинских диверсионно-разведывательных группировок на Россию нападают члены ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и других террористических группировок. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, говоря об Украине и НАТО.
«Члены запрещенной ИГ и другие международные террористы входят в состав ДРГ, забрасываемых с Украины в Россию для нападений и терактов», — сказал Александр Бортников. Его слова передает РИА Новости.
Кроме того, по словам Бортникова, в военных действиях против России на стороне Украины принимают участие сотрудники 13 европейских ЧВК и девяти военизированных прокси-формирований. Военных Вооруженных сил Украины при этом, отметил директор ФСБ, в Европе тренируют в 17 лагерях.
*ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.