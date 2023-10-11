Глава ФСБ Бортников: в составе украинских ДРГ Россию атакуют члены ИГИЛ*

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, всу, наемник, stock
Солдат ВСУ в Европе обучают в 17 лагерях, отметил Александр Бортников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В составе украинских диверсионно-разведывательных группировок на Россию нападают члены ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и других террористических группировок. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, говоря об Украине и НАТО.

«Члены запрещенной ИГ и другие международные террористы входят в состав ДРГ, забрасываемых с Украины в Россию для нападений и терактов», — сказал Александр Бортников. Его слова передает РИА Новости.

Кроме того, по словам Бортникова, в военных действиях против России на стороне Украины принимают участие сотрудники 13 европейских ЧВК и девяти военизированных прокси-формирований. Военных Вооруженных сил Украины при этом, отметил директор ФСБ, в Европе тренируют в 17 лагерях.

*ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация

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В составе украинских диверсионно-разведывательных группировок на Россию нападают члены ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и других террористических группировок. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, говоря об Украине и НАТО. «Члены запрещенной ИГ и другие международные террористы входят в состав ДРГ, забрасываемых с Украины в Россию для нападений и терактов», — сказал Александр Бортников. Его слова передает РИА Новости. Кроме того, по словам Бортникова, в военных действиях против России на стороне Украины принимают участие сотрудники 13 европейских ЧВК и девяти военизированных прокси-формирований. Военных Вооруженных сил Украины при этом, отметил директор ФСБ, в Европе тренируют в 17 лагерях. *ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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