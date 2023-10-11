В Екатеринбурге остался только один пункт оформления ДТП

11 октября 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

До 11 октября в городе было несколько пунктов, где оформляли ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге с 11 октября работает только один пункт оформления ДТП. Он находится на Водительском проезде, 20, сообщили URA.RU в пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу. Инспекторы выбрали такой адрес, потому что до него можно добраться из любой точки города. «Там имеется отдельное здание и парковочные места для участников дорожного движения», — пояснили в ведомстве. Работников из закрывших пунктов перевели в этот центр. Они будут помогать в оформлении ДТП. Также в Госавтоинспекции проинформировали екатеринбуржцев об электронном сервисе «Европротокол online». С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника ГИБДД и заполнения бумажных бланков. «Достаточно, чтобы приложение „Госуслуги Авто“ было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Если водители решили заполнить европротокол на бумаге, то сервис поможет сделать в дополнение к нему фотофиксацию», — пояснили инспекторы. Чтобы оформить такой протокол, в ДТП не должно быть пострадавших.

В Екатеринбурге с 11 октября работает только один пункт оформления ДТП. Он находится на Водительском проезде, 20, сообщили URA.RU в пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу. Инспекторы выбрали такой адрес, потому что до него можно добраться из любой точки города. «Там имеется отдельное здание и парковочные места для участников дорожного движения», — пояснили в ведомстве. Работников из закрывших пунктов перевели в этот центр. Они будут помогать в оформлении ДТП. Также в Госавтоинспекции проинформировали екатеринбуржцев об электронном сервисе «Европротокол online». С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника ГИБДД и заполнения бумажных бланков. «Достаточно, чтобы приложение „Госуслуги Авто“ было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Если водители решили заполнить европротокол на бумаге, то сервис поможет сделать в дополнение к нему фотофиксацию», — пояснили инспекторы. Чтобы оформить такой протокол, в ДТП не должно быть пострадавших.