В Екатеринбурге остался только один пункт оформления ДТП

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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, камера видеонаблюдения, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, жезл дпс, дорожная безопасность, dozor
До 11 октября в городе было несколько пунктов, где оформляли ДТП Фото:

В Екатеринбурге с 11 октября работает только один пункт оформления ДТП. Он находится на Водительском проезде, 20, сообщили URA.RU в пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу.

Инспекторы выбрали такой адрес, потому что до него можно добраться из любой точки города. «Там имеется отдельное здание и парковочные места для участников дорожного движения», — пояснили в ведомстве. Работников из закрывших пунктов перевели в этот центр. Они будут помогать в оформлении ДТП.

Также в Госавтоинспекции проинформировали екатеринбуржцев об электронном сервисе «Европротокол online». С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника ГИБДД и заполнения бумажных бланков.

«Достаточно, чтобы приложение „Госуслуги Авто“ было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Если водители решили заполнить европротокол на бумаге, то сервис поможет сделать в дополнение к нему фотофиксацию», — пояснили инспекторы. Чтобы оформить такой протокол, в ДТП не должно быть пострадавших.

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В Екатеринбурге с 11 октября работает только один пункт оформления ДТП. Он находится на Водительском проезде, 20, сообщили URA.RU в пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу. Инспекторы выбрали такой адрес, потому что до него можно добраться из любой точки города. «Там имеется отдельное здание и парковочные места для участников дорожного движения», — пояснили в ведомстве. Работников из закрывших пунктов перевели в этот центр. Они будут помогать в оформлении ДТП. Также в Госавтоинспекции проинформировали екатеринбуржцев об электронном сервисе «Европротокол online». С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника ГИБДД и заполнения бумажных бланков. «Достаточно, чтобы приложение „Госуслуги Авто“ было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Если водители решили заполнить европротокол на бумаге, то сервис поможет сделать в дополнение к нему фотофиксацию», — пояснили инспекторы. Чтобы оформить такой протокол, в ДТП не должно быть пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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