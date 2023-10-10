10 октября 2023
09 октября 2023

Жители ДНР вынуждены лететь через ХМАО, чтобы попасть в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, ютэир, боинг 767, ютейр
Жителям ДНР дешевле добраться до Сургута, чем до Нового Уренгоя Фото:

Жители ДНР вынуждены лететь в Сургут для того, чтобы попасть в Новый Уренгой. Это связано с тем, что стоимость авиабилетов до городов ЯНАО очень высокая, рассказала читательница URA.RU Анастасия, которая лично столкнулась с проблемой.

«Мы ждем родителей из Донецка. Но, когда дело дошло до покупки билетов, то оказалось, что в Новый Уренгой они очень дорогие. Было решено, что дешевле будет, если они прилетят из Москвы в Сургут, а оттуда мы их заберем на машине», — пояснила девушка.

По словам собеседницы, стоимость билетов на двоих из столицы в Новый Уренгой выходит почти в 30 тысяч рублей в одну сторону. При этом, за два билета до Сургута семья заплатила всего 10 тысяч рублей. «Разница в 20 тысяч — это немало для любой семьи. Учитывая, что родителям нужно будет добраться из Донецка до Москвы сначала автобусом», — добавила она.

Ранее представители властей уже поясняли, что рейсы из Москвы в Новый Уренгой являются коммерческими. Авиакомпании самостоятельно устанавливают цены в зависимости от множества факторов.

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Жители ДНР вынуждены лететь в Сургут для того, чтобы попасть в Новый Уренгой. Это связано с тем, что стоимость авиабилетов до городов ЯНАО очень высокая, рассказала читательница URA.RU Анастасия, которая лично столкнулась с проблемой. «Мы ждем родителей из Донецка. Но, когда дело дошло до покупки билетов, то оказалось, что в Новый Уренгой они очень дорогие. Было решено, что дешевле будет, если они прилетят из Москвы в Сургут, а оттуда мы их заберем на машине», — пояснила девушка. По словам собеседницы, стоимость билетов на двоих из столицы в Новый Уренгой выходит почти в 30 тысяч рублей в одну сторону. При этом, за два билета до Сургута семья заплатила всего 10 тысяч рублей. «Разница в 20 тысяч — это немало для любой семьи. Учитывая, что родителям нужно будет добраться из Донецка до Москвы сначала автобусом», — добавила она. Ранее представители властей уже поясняли, что рейсы из Москвы в Новый Уренгой являются коммерческими. Авиакомпании самостоятельно устанавливают цены в зависимости от множества факторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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