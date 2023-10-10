Жители ДНР вынуждены лететь через ХМАО, чтобы попасть в ЯНАО

11 октября 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Жителям ДНР дешевле добраться до Сургута, чем до Нового Уренгоя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители ДНР вынуждены лететь в Сургут для того, чтобы попасть в Новый Уренгой. Это связано с тем, что стоимость авиабилетов до городов ЯНАО очень высокая, рассказала читательница URA.RU Анастасия, которая лично столкнулась с проблемой. «Мы ждем родителей из Донецка. Но, когда дело дошло до покупки билетов, то оказалось, что в Новый Уренгой они очень дорогие. Было решено, что дешевле будет, если они прилетят из Москвы в Сургут, а оттуда мы их заберем на машине», — пояснила девушка. По словам собеседницы, стоимость билетов на двоих из столицы в Новый Уренгой выходит почти в 30 тысяч рублей в одну сторону. При этом, за два билета до Сургута семья заплатила всего 10 тысяч рублей. «Разница в 20 тысяч — это немало для любой семьи. Учитывая, что родителям нужно будет добраться из Донецка до Москвы сначала автобусом», — добавила она. Ранее представители властей уже поясняли, что рейсы из Москвы в Новый Уренгой являются коммерческими. Авиакомпании самостоятельно устанавливают цены в зависимости от множества факторов.

Жители ДНР вынуждены лететь в Сургут для того, чтобы попасть в Новый Уренгой. Это связано с тем, что стоимость авиабилетов до городов ЯНАО очень высокая, рассказала читательница URA.RU Анастасия, которая лично столкнулась с проблемой. «Мы ждем родителей из Донецка. Но, когда дело дошло до покупки билетов, то оказалось, что в Новый Уренгой они очень дорогие. Было решено, что дешевле будет, если они прилетят из Москвы в Сургут, а оттуда мы их заберем на машине», — пояснила девушка. По словам собеседницы, стоимость билетов на двоих из столицы в Новый Уренгой выходит почти в 30 тысяч рублей в одну сторону. При этом, за два билета до Сургута семья заплатила всего 10 тысяч рублей. «Разница в 20 тысяч — это немало для любой семьи. Учитывая, что родителям нужно будет добраться из Донецка до Москвы сначала автобусом», — добавила она. Ранее представители властей уже поясняли, что рейсы из Москвы в Новый Уренгой являются коммерческими. Авиакомпании самостоятельно устанавливают цены в зависимости от множества факторов.