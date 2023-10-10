В Кургане четыре компании готовы сделать на площади качели, вызвавшие скандал

11 октября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

На госзакупку качелей откликнулись четыре бизнесмена Фото: Александр Кадников © URA.RU Четыре предпринимателя готовы сделать качели на центральной площади Кургана. Ранее решение властей об их установке вызвало скандальное обсуждение среди курганцев и общественников. Информация о потенциальных поставщиках появилась на сайте единой электронной торговой площадки. «На участие в аукционе подали заявки следующие участники закупки: заявка № 2, заявка № 3, заявка № 4 и заявка № 5. Все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками закупки и ранжированные по мере убывания», — указано на сайте. Сообщается, что предприниматель №2 и №5 согласились выполнить работы по установленной в госзакупке цене — 5 080 000 рублей за две качели. Бизнесмен №3 повысил стоимость до 2 565 400 рублей за один объект (5 130 800 за два соответственно). Участник №4 снизил общую стоимость за качели на одну тысячу рублей. Названия заявленных компаний в протоколе торговой площадки не указаны. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на площади Ленина установят качели. Установка объекта должна быть за счет городского бюджета. Позднее такое решение курганских властей вызвало недовольство депутата, который обратился с жалобой в прокуратуру.

Четыре предпринимателя готовы сделать качели на центральной площади Кургана. Ранее решение властей об их установке вызвало скандальное обсуждение среди курганцев и общественников. Информация о потенциальных поставщиках появилась на сайте единой электронной торговой площадки. «На участие в аукционе подали заявки следующие участники закупки: заявка № 2, заявка № 3, заявка № 4 и заявка № 5. Все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками закупки и ранжированные по мере убывания», — указано на сайте. Сообщается, что предприниматель №2 и №5 согласились выполнить работы по установленной в госзакупке цене — 5 080 000 рублей за две качели. Бизнесмен №3 повысил стоимость до 2 565 400 рублей за один объект (5 130 800 за два соответственно). Участник №4 снизил общую стоимость за качели на одну тысячу рублей. Названия заявленных компаний в протоколе торговой площадки не указаны. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на площади Ленина установят качели. Установка объекта должна быть за счет городского бюджета. Позднее такое решение курганских властей вызвало недовольство депутата, который обратился с жалобой в прокуратуру.