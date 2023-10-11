Столтенберг пообещал решительный ответ на атаку газопровода Финляндии и Эстонии

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Йенс Столтенберг заявил, что НАТО даст решительный ответ, если атака на Balticconnector подтвердится Фото:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал решительный ответ со стороны альянса на повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией в случае, если это была намеренная атака. Об этом заявил сам глава организации перед встречей с министрами обороны стран военно-политического блока.

«В случае, если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет единым и решительным», — заявил Йенс Столтенберг. Его слова передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в газопроводе в ночь на 8 октября резко упало давление. Столтенберг допустил, что причиной тому могла стать диверсия, передает «Национальная служба новостей».

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал решительный ответ со стороны альянса на повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией в случае, если это была намеренная атака. Об этом заявил сам глава организации перед встречей с министрами обороны стран военно-политического блока. «В случае, если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет единым и решительным», — заявил Йенс Столтенберг. Его слова передает РИА Новости. Ранее стало известно, что в газопроводе в ночь на 8 октября резко упало давление. Столтенберг допустил, что причиной тому могла стать диверсия, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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