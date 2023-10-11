Столтенберг пообещал решительный ответ на атаку газопровода Финляндии и Эстонии

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО даст решительный ответ, если атака на Balticconnector подтвердится
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал решительный ответ со стороны альянса на повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией в случае, если это была намеренная атака. Об этом заявил сам глава организации перед встречей с министрами обороны стран военно-политического блока.
«В случае, если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет единым и решительным», — заявил Йенс Столтенберг. Его слова передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что в газопроводе в ночь на 8 октября резко упало давление. Столтенберг допустил, что причиной тому могла стать диверсия, передает «Национальная служба новостей».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!