Столтенберг пообещал решительный ответ на атаку газопровода Финляндии и Эстонии 11 октября 2023 в 13:02 Размер текста - 17 + Йенс Столтенберг заявил, что НАТО даст решительный ответ, если атака на Balticconnector подтвердится Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал решительный ответ со стороны альянса на повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией в случае, если это была намеренная атака. Об этом заявил сам глава организации перед встречей с министрами обороны стран военно-политического блока. «В случае, если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет единым и решительным», — заявил Йенс Столтенберг. Его слова передает РИА Новости. Ранее стало известно, что в газопроводе в ночь на 8 октября резко упало давление. Столтенберг допустил, что причиной тому могла стать диверсия, передает «Национальная служба новостей». Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал решительный ответ со стороны альянса на повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией в случае, если это была намеренная атака. Об этом заявил сам глава организации перед встречей с министрами обороны стран военно-политического блока. «В случае, если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет единым и решительным», — заявил Йенс Столтенберг. Его слова передает РИА Новости. Ранее стало известно, что в газопроводе в ночь на 8 октября резко упало давление. Столтенберг допустил, что причиной тому могла стать диверсия, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям