У обвиняемого в убийстве Даны из Каменска-Уральского была кличка «Чикатило»

11 октября 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

На шоу Андрея Малахова заявили, что у Эдуарда Голикова была кличка «Чикатило» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки У обвиняемого в убийстве 16-летней Даны Ильиных из Каменска-Уральского в молодости была кличка «Чикатило». Об этом заявили в передаче ведущего Андрея Малахова. История Даны тянется с начала августа. Ее тело нашли в овраге в Каменске-Уральском. Главным подозреваемым стал Эдуард Голиков. Волонтеры собрали видео, на котором отразили весь путь девушки. По нему видно, что Голиков ехал за ней. После этого мужчина заявлял, что не убивал Дану, а только забрал ее телефон, который позднее закопал. «Говорят, что в молодости у Эдуарда Голикова была кличка „Чикатило“. Надо поинтересоваться у его мамы, за что это его так прозвали. И, кстати, он уже был судим, поэтому его так быстро и поймали», — сказал мужчина, который позвонил в редакцию передачи. Мать подозреваемого опровергла, что у Эдуарда было такое прозвище. При этом факт судимости она подтвердила. Друг обвиняемого добавил, что у Голикова было прозвище «Гоглян» из-за фамилии. Также мать Голикова заявила, что ее сын не причастен к гибели девушки. По ее словам, он не преследовал Дану. А оказался на той же дороге, по которой шла Дана, потому что и раньше ездил там. Андрей Чикатило — советский серийный убийца, насильник, педофил и каннибал. Он убил не менее 43 человек в нескольких регионах СССР, в основном в Ростовской области. Его поймали в ходе масштабной спецоперации «Лесополоса», проводившейся под руководством ЦК КПСС. Чикатило был приговорен к смертной казни и расстрелян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У обвиняемого в убийстве 16-летней Даны Ильиных из Каменска-Уральского в молодости была кличка «Чикатило». Об этом заявили в передаче ведущего Андрея Малахова. История Даны тянется с начала августа. Ее тело нашли в овраге в Каменске-Уральском. Главным подозреваемым стал Эдуард Голиков. Волонтеры собрали видео, на котором отразили весь путь девушки. По нему видно, что Голиков ехал за ней. После этого мужчина заявлял, что не убивал Дану, а только забрал ее телефон, который позднее закопал. «Говорят, что в молодости у Эдуарда Голикова была кличка „Чикатило“. Надо поинтересоваться у его мамы, за что это его так прозвали. И, кстати, он уже был судим, поэтому его так быстро и поймали», — сказал мужчина, который позвонил в редакцию передачи. Мать подозреваемого опровергла, что у Эдуарда было такое прозвище. При этом факт судимости она подтвердила. Друг обвиняемого добавил, что у Голикова было прозвище «Гоглян» из-за фамилии. Также мать Голикова заявила, что ее сын не причастен к гибели девушки. По ее словам, он не преследовал Дану. А оказался на той же дороге, по которой шла Дана, потому что и раньше ездил там. Андрей Чикатило — советский серийный убийца, насильник, педофил и каннибал. Он убил не менее 43 человек в нескольких регионах СССР, в основном в Ростовской области. Его поймали в ходе масштабной спецоперации «Лесополоса», проводившейся под руководством ЦК КПСС. Чикатило был приговорен к смертной казни и расстрелян.