Дума ХМАО соберется на внеочередное заседание из-за рекордного профицита бюджета

11 октября 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Средства бюджета планируют потратить на финансирование социальной сферы и сферы строительства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ханты-Мансийске 12 октября пройдет внеочередное заседание Думы ХМАО. На повестке увеличение социальных льгот, объемов строительства и выплат бюджетникам. Об этом депутат Андрей Осадчук сообщил в публикации на официальном сайте Думы Югры. «Если Дума согласится с доводами чиновников и утвердит предложенный проект, то бюджет — 2023 увеличится почти на 63 млрд и составит рекордные 364 млрд рублей. Дополнительные миллиарды рублей пойдут на увеличение зарплат бюджетникам, на новые стройки и на социальные льготы», — пояснил Осадчук. Также, по словам депутата, запланирован перерасчет зарплат для работников бюджетных сфер. Почти миллиард рублей планируется затратить на развитие здравоохранения, около 700 миллионов — на образование. Кроме того, корректировка бюджета позволит направить дополнительные средства на строительство. В том числе, на возведение медучреждений и на реконструкцию инженерной инфраструктуры в отдельных районах округа. Проект предполагает направить 13 миллиардов рублей на строительство второго моста через Обь в районе Сургута. «Все эти и многие другие предложения окружных чиновников по изменению бюджета Югры мы с коллегами внимательно рассмотрим в четверг, 12 октября, на внеочередном заседании Думы», — подытожил Осадчук.

В Ханты-Мансийске 12 октября пройдет внеочередное заседание Думы ХМАО. На повестке увеличение социальных льгот, объемов строительства и выплат бюджетникам. Об этом депутат Андрей Осадчук сообщил в публикации на официальном сайте Думы Югры. «Если Дума согласится с доводами чиновников и утвердит предложенный проект, то бюджет — 2023 увеличится почти на 63 млрд и составит рекордные 364 млрд рублей. Дополнительные миллиарды рублей пойдут на увеличение зарплат бюджетникам, на новые стройки и на социальные льготы», — пояснил Осадчук. Также, по словам депутата, запланирован перерасчет зарплат для работников бюджетных сфер. Почти миллиард рублей планируется затратить на развитие здравоохранения, около 700 миллионов — на образование. Кроме того, корректировка бюджета позволит направить дополнительные средства на строительство. В том числе, на возведение медучреждений и на реконструкцию инженерной инфраструктуры в отдельных районах округа. Проект предполагает направить 13 миллиардов рублей на строительство второго моста через Обь в районе Сургута. «Все эти и многие другие предложения окружных чиновников по изменению бюджета Югры мы с коллегами внимательно рассмотрим в четверг, 12 октября, на внеочередном заседании Думы», — подытожил Осадчук.