Кремль встал на сторону Володина в том, как в РФ примут уехавших оппозиционеров

11 октября 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы о релокантах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль поддерживает позицию спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что релокантов, уехавших из страны и совершивших подлые поступки, по возвращении на родину «ждет Магадан». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Володин говорил про оппозиционеров, которые встали на сторону киевского режима. С этими людьми нам не по пути. Но те, кто свободно выбирают где им жить — они имеют свою родину — Россию, она их всегда ждет», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Говоря об уехавших из страны звездах, Песков отметил, что их отъезд — это нормальный процесс. «Кто-то нужен, кто-то не нужен, кто-то вернулся, кто-то — нет. Это нормальный процесс», — добавил пресс-секретарь. Ранее Володин выступил против возвращения в страну уехавших и радующихся ударам ВСУ по территории России. Он подчеркивал, что «здесь таких не ждут» и пригрозил «Магаданом». Глава Магаданской области Сергей Носов уже успел ответить, что в Магаданской области, так же, как и в других регионах РФ, живут порядочные люди.

Кремль поддерживает позицию спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что релокантов, уехавших из страны и совершивших подлые поступки, по возвращении на родину «ждет Магадан». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Володин говорил про оппозиционеров, которые встали на сторону киевского режима. С этими людьми нам не по пути. Но те, кто свободно выбирают где им жить — они имеют свою родину — Россию, она их всегда ждет», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Говоря об уехавших из страны звездах, Песков отметил, что их отъезд — это нормальный процесс. «Кто-то нужен, кто-то не нужен, кто-то вернулся, кто-то — нет. Это нормальный процесс», — добавил пресс-секретарь. Ранее Володин выступил против возвращения в страну уехавших и радующихся ударам ВСУ по территории России. Он подчеркивал, что «здесь таких не ждут» и пригрозил «Магаданом». Глава Магаданской области Сергей Носов уже успел ответить, что в Магаданской области, так же, как и в других регионах РФ, живут порядочные люди.