Шеф свердловской полиции ушел в отпуск перед приездом главы МВД России

Глава ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков перед приездом министра внутренних дел России Владимира Колокольцева ушел в отпуск. Об этом URA.RU заявил источник в силовых структурах.
Колокольцев, по данным инсайдеров URA.RU, прилетит в Екатеринбург в конце октября. Шеф свердловской полиции выйдет из отпуска до его приезда. Информацию о том, что Мешков находится в отпуске агентству подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.
По словам полковника, Александр Мешков вернется к работе в ближайшее время. Временно исполняющим обязанности руководителя главка является замначальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор Александр Воронежский, добавил Горелых.
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