Шеф свердловской полиции ушел в отпуск перед приездом главы МВД России

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Открытие выставки «Николай Кузнецов. Человек-Легенда» в музее «Россия — моя история». Екатеринбург, мешков александр
Александр Мешков вернется к работе в ближайшее время Фото:

Глава ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков перед приездом министра внутренних дел России Владимира Колокольцева ушел в отпуск. Об этом URA.RU заявил источник в силовых структурах.

Колокольцев, по данным инсайдеров URA.RU, прилетит в Екатеринбург в конце октября. Шеф свердловской полиции выйдет из отпуска до его приезда. Информацию о том, что Мешков находится в отпуске агентству подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

По словам полковника, Александр Мешков вернется к работе в ближайшее время. Временно исполняющим обязанности руководителя главка является замначальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор Александр Воронежский, добавил Горелых.

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Глава ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков перед приездом министра внутренних дел России Владимира Колокольцева ушел в отпуск. Об этом URA.RU заявил источник в силовых структурах. Колокольцев, по данным инсайдеров URA.RU, прилетит в Екатеринбург в конце октября. Шеф свердловской полиции выйдет из отпуска до его приезда. Информацию о том, что Мешков находится в отпуске агентству подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. По словам полковника, Александр Мешков вернется к работе в ближайшее время. Временно исполняющим обязанности руководителя главка является замначальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор Александр Воронежский, добавил Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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