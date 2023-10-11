Из Магнитогорска направят на службу в армию 250 призывников

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Военный комиссариат. Магнитогорск, магнитогорск, военком, косенок григорий
Военком Магнитогорска Григорий Косенок рассказал об особенностях осеннего призыва в 2023 году Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

В армию в ближайшие месяцы отправят 250 жителей Магнитогорска (Челябинская область). Об этом 11 октября в ходе брифинга заявил военком города Григорий Косенок.

«В Магнитогорске в ходе осеннего призыва 2023 года в войска направят чуть более 250 магнитогорцев. Отправка на сборный пункт Челябинской области начнется 16 октября и будет осуществляться из сквера „Патриотический“. Повестки призывникам будут приходить в только в бумажном виде», — сообщил Косенок на видео, размещенном в официальном telegram-канале пресс-службы мэрии Магнитогорска.

Призыв стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря. Под него попадают граждане в возрасте от 18 до 27 лет, годные к службе и не имеющие отсрочек.

Службу призывники будут проходить на территории России за исключением четырех новых регионов страны. К участию в СВО они привлекаться не будут.

Всего из Челябинской области в осенний призыв, начавшийся 1 октября, в ВС РФ направят более трех тысяч новобранцев. Срок военной службы по призыву по-прежнему составляет 12 месяцев.

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В армию в ближайшие месяцы отправят 250 жителей Магнитогорска (Челябинская область). Об этом 11 октября в ходе брифинга заявил военком города Григорий Косенок. «В Магнитогорске в ходе осеннего призыва 2023 года в войска направят чуть более 250 магнитогорцев. Отправка на сборный пункт Челябинской области начнется 16 октября и будет осуществляться из сквера „Патриотический“. Повестки призывникам будут приходить в только в бумажном виде», — сообщил Косенок на видео, размещенном в официальном telegram-канале пресс-службы мэрии Магнитогорска. Призыв стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря. Под него попадают граждане в возрасте от 18 до 27 лет, годные к службе и не имеющие отсрочек. Службу призывники будут проходить на территории России за исключением четырех новых регионов страны. К участию в СВО они привлекаться не будут. Всего из Челябинской области в осенний призыв, начавшийся 1 октября, в ВС РФ направят более трех тысяч новобранцев. Срок военной службы по призыву по-прежнему составляет 12 месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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