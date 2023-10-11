На режимном объекте под Екатеринбургом произошло убийство

11 октября 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Убийца мог использовать нож (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На территории Ново-Марьинского водохранилища — резервного для Екатеринбурга — в минувшие выходные произошло ЧП: убит охранник. Об этом URA.RU рассказали источники. По словам одного из них, поскольку объект режимный, его охраняют по-особенному — сотрудники не только екатеринбургского «Водоканала», но и ФГУП «Охрана» Росгвардии. «7-го или 8 октября обнаружили тело охранника „Водоканала“ с ножом в сердце. Рядом отсыпался росгвардеец. Видимо, пьяная драка», — предположил собеседник. «Вообще, это очень опасная история. Если бы в это время какие-нибудь злоумышленники захотели совершить диверсию, отравить третий город страны?» — задался вопросом он. По его данным, это не первый такой инцидент: «Пару лет назад охранника переклинило, и он открыл там стрельбу, но вроде скандал замяли». Источник в «Водоканале» факт ЧП подтвердил, но сказал, что, по его информации, «охранника забили до смерти, ножа не было». В пресс-службе уральского управления Росгвардии заявили, что никакого отношения к происшествию ведомство не имеет. В приемной начальника свердловского филиала ФГУП «Охрана» Вадима Капаницы корреспонденту к моменту публикации не ответили. Запрос также направлен в Следственный комитет.

На территории Ново-Марьинского водохранилища — резервного для Екатеринбурга — в минувшие выходные произошло ЧП: убит охранник. Об этом URA.RU рассказали источники. По словам одного из них, поскольку объект режимный, его охраняют по-особенному — сотрудники не только екатеринбургского «Водоканала», но и ФГУП «Охрана» Росгвардии. «7-го или 8 октября обнаружили тело охранника „Водоканала“ с ножом в сердце. Рядом отсыпался росгвардеец. Видимо, пьяная драка», — предположил собеседник. «Вообще, это очень опасная история. Если бы в это время какие-нибудь злоумышленники захотели совершить диверсию, отравить третий город страны?» — задался вопросом он. По его данным, это не первый такой инцидент: «Пару лет назад охранника переклинило, и он открыл там стрельбу, но вроде скандал замяли». Источник в «Водоканале» факт ЧП подтвердил, но сказал, что, по его информации, «охранника забили до смерти, ножа не было». В пресс-службе уральского управления Росгвардии заявили, что никакого отношения к происшествию ведомство не имеет. В приемной начальника свердловского филиала ФГУП «Охрана» Вадима Капаницы корреспонденту к моменту публикации не ответили. Запрос также направлен в Следственный комитет.