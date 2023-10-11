В тюменских ресторанах взлетели цены на новогодние корпоративы

Стоимость новогоднего застолья в тюменских ресторанах выросла на 15% Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ресторанах Тюмени выросла стоимость новогодних банкетов. По сравнению с прошлым годом цена увеличилась более чем на 15%. Данные о тарифах взяты с сайтов заведений или получены от администраторов.

В прошлом году стоимость новогоднего корпоратива в ресторане спа-отеля «Лагуна» составляла 3 100 рублей на человека. В 2023 году цена увеличилась до 3 600 рублей.

Заметнее всего изменилась цена на банкет в ресторане «Лесной». В прошлом году стоимость ужина с шоу-программой составляла 4 500 рублей, в нынешнем же году праздник обойдется горожанам уже в 5 500 рублей на человека.

В ресторане «Максимилианс» в 2022 году отметить праздник стоило 3 900 рублей. В 2023 цена выросла на 15% и составляет уже 4 500 рублей на персону.

Аналогичный рост цен зафиксирован в ресторане «Озерные аркады» — 5 000 рублей против прошлогодней стоимости в 4 500 рублей. Владельцы заведения связывают изменение стоимости новогодних корпоративов с ростом цен на продукты.