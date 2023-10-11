В тюменских ресторанах взлетели цены на новогодние корпоративы

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, новый год, праздничный стол
Стоимость новогоднего застолья в тюменских ресторанах выросла на 15% Фото:

В ресторанах Тюмени выросла стоимость новогодних банкетов. По сравнению с прошлым годом цена увеличилась более чем на 15%. Данные о тарифах взяты с сайтов заведений или получены от администраторов.

В прошлом году стоимость новогоднего корпоратива в ресторане спа-отеля «Лагуна» составляла 3 100 рублей на человека. В 2023 году цена увеличилась до 3 600 рублей.

Заметнее всего изменилась цена на банкет в ресторане «Лесной». В прошлом году стоимость ужина с шоу-программой составляла 4 500 рублей, в нынешнем же году праздник обойдется горожанам уже в 5 500 рублей на человека.

В ресторане «Максимилианс» в 2022 году отметить праздник стоило 3 900 рублей. В 2023 цена выросла на 15% и составляет уже 4 500 рублей на персону.

Аналогичный рост цен зафиксирован в ресторане «Озерные аркады» — 5 000 рублей против прошлогодней стоимости в 4 500 рублей. Владельцы заведения связывают изменение стоимости новогодних корпоративов с ростом цен на продукты.

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В ресторанах Тюмени выросла стоимость новогодних банкетов. По сравнению с прошлым годом цена увеличилась более чем на 15%. Данные о тарифах взяты с сайтов заведений или получены от администраторов. В прошлом году стоимость новогоднего корпоратива в ресторане спа-отеля «Лагуна» составляла 3 100 рублей на человека. В 2023 году цена увеличилась до 3 600 рублей. Заметнее всего изменилась цена на банкет в ресторане «Лесной». В прошлом году стоимость ужина с шоу-программой составляла 4 500 рублей, в нынешнем же году праздник обойдется горожанам уже в 5 500 рублей на человека. В ресторане «Максимилианс» в 2022 году отметить праздник стоило 3 900 рублей. В 2023 цена выросла на 15% и составляет уже 4 500 рублей на персону. Аналогичный рост цен зафиксирован в ресторане «Озерные аркады» — 5 000 рублей против прошлогодней стоимости в 4 500 рублей. Владельцы заведения связывают изменение стоимости новогодних корпоративов с ростом цен на продукты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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