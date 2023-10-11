В Екатеринбурге в ККТ «Космос» заходить ресторанная сеть из Владивостока

В Екатеринбурге в ККТ «Космос» запустят ресторан «Супра»

11 октября 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

Вскоре в «Космосе» возможно заработает новый грузинский ресторан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на месте «Зимнего сада» в ККТ «Космос» свое заведение откроет популярная во Владивостоке сеть. Новый ресторан «Супра» будет делать акцент на грузинской кухне. «Появится новый грузинский ресторан от известной во Владивостоке сети „Супра“», — сообщает E1.RU. Судя по данным «СБИС», компания «Супра Космос» зарегистрирована 26 сентября 2023 года, ее владелицей является Александра Дыдаева, которая также руководит двумя филиалами сети ресторанов «Своя компания» — на проспекте Сахарова и на улице Родонитовой. В распоряжении URA.RU нет контактов Дыдаевой, потому был направлен запрос в сеть ресторанов «Своя компания». На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее ходили слухи, что на месте ресторана «Зимний сад» в ККТ «Космосе» может появиться ресторан «Своя компания» или «Андреевский бани». Однако источники заявляли, что порог входа в банный бизнес намного выше, потому в «Космосе» было бы проще открыть новый ресторан.

В Екатеринбурге на месте «Зимнего сада» в ККТ «Космос» свое заведение откроет популярная во Владивостоке сеть. Новый ресторан «Супра» будет делать акцент на грузинской кухне. «Появится новый грузинский ресторан от известной во Владивостоке сети „Супра“», — сообщает E1.RU. Судя по данным «СБИС», компания «Супра Космос» зарегистрирована 26 сентября 2023 года, ее владелицей является Александра Дыдаева, которая также руководит двумя филиалами сети ресторанов «Своя компания» — на проспекте Сахарова и на улице Родонитовой. В распоряжении URA.RU нет контактов Дыдаевой, потому был направлен запрос в сеть ресторанов «Своя компания». На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее ходили слухи, что на месте ресторана «Зимний сад» в ККТ «Космосе» может появиться ресторан «Своя компания» или «Андреевский бани». Однако источники заявляли, что порог входа в банный бизнес намного выше, потому в «Космосе» было бы проще открыть новый ресторан.