Махонин вручил пермским медикам награды от Путина

Дмитрий Махонин поблагодарил врачей за работу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил медали пермским медикам, которыми их наградил президент РФ Владимир Путин. Медали Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу врачи получили в торжественной обстановке на заседании правительства Прикамья.

«Вы помогаете детям и взрослым победить болезни, экстренно спасаете жизни людей, делитесь своими знаниями и опытом с молодым поколением врачей», — сказал губернатор. Отдельно он поблагодарил тех, кто работает в Северодонецке, передает пресс-служба правительства.

Медалями Луки Крымского президентом награждены завотделением реанимации Краевой больницы имени Вагнера в Березниках Дмитрий Антипин, завотделением стационара Городской больницы Архангела Михаила и всех Небесных сил Илья Антонюк, врач Чусовской больницы имени Любимова Любовь Гапоненко. Также Махонин вручил юбилейные памятные знаки за вклад в развитие Перми коллективам Городской детской клинической поликлиники № 6, Городской детской поликлиники № 4, Городской клинической поликлиники № 2, Городской клинической поликлиники № 4 и Пермской станции скорой медицинской помощи.

Говоря на заседании кабмина о работе системы здравоохранения, Махонин отметил, что необходимо решать кадровый вопрос в отрасли, который стоит очень остро. Минздраву и минсоцразвития, по словам главы региона, нужно продолжать работать над снижением смертности в крае, увеличением рождаемости и продолжительностью жизни людей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские медики отметили положительную динамику в лечении инсультов: количество умерших от этого заболевания снизилось. Врачи отдельно рассказывали об успехах в лечении пациентов с геморрагическим инсультом — смертность снизилась на 17%. Умерших от ишемического инсульта стало меньше на 8,1%. По мнению главного анестезиолога-реаниматолога минздрава Романа Энгауса, такие показатели — результат выстраивания четкой схемы взаимодействия между больницами края и специализированными сосудистыми центрами.