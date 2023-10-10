Заведующая детсадом в ХМАО попалась на финансовых махинациях

11 октября 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

С 2019 года руководство детского сада присвоило себе около 1,7 млн рублей благодаря махинациям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники следственного комитета Когалыма (ХМАО) возбудили уголовное дело по факту растраты бюджетных средств администрацией одного из детских садов города. Заведующая дошкольного учреждения и ее заместитель похитили порядка 1,7 миллионов рублей, предназначенных для выплаты премий сотрудникам. Информацию об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе СК Югры. «Следственным отделом по городу Когалым следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело в отношении заведующей дошкольного образовательного учреждения города Когалыма и ее заместителя. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сообщили в силовом ведомстве. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства преступления и определяют всех причастных к нему лиц. По версии следствия, заведующая детского сада и ее заместитель использовали свое служебное положение, чтобы выписывать премии подчиненным, а после перечисления премиальных средств из бюджета города, присваивать их себе. Предварительно, в период с 2019 года таким образом подозреваемые похитили не менее 1,7 млн. рублей.

Сотрудники следственного комитета Когалыма (ХМАО) возбудили уголовное дело по факту растраты бюджетных средств администрацией одного из детских садов города. Заведующая дошкольного учреждения и ее заместитель похитили порядка 1,7 миллионов рублей, предназначенных для выплаты премий сотрудникам. Информацию об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе СК Югры. «Следственным отделом по городу Когалым следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело в отношении заведующей дошкольного образовательного учреждения города Когалыма и ее заместителя. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сообщили в силовом ведомстве. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства преступления и определяют всех причастных к нему лиц. По версии следствия, заведующая детского сада и ее заместитель использовали свое служебное положение, чтобы выписывать премии подчиненным, а после перечисления премиальных средств из бюджета города, присваивать их себе. Предварительно, в период с 2019 года таким образом подозреваемые похитили не менее 1,7 млн. рублей.