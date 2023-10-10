10 октября 2023

Заведующая детсадом в ХМАО попалась на финансовых махинациях

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Центрального района, Арсен Симонов. Челябинск, уголовное дело, прокурор, суд
С 2019 года руководство детского сада присвоило себе около 1,7 млн рублей благодаря махинациям Фото:

Сотрудники следственного комитета Когалыма (ХМАО) возбудили уголовное дело по факту растраты бюджетных средств администрацией одного из детских садов города. Заведующая дошкольного учреждения и ее заместитель похитили порядка 1,7 миллионов рублей, предназначенных для выплаты премий сотрудникам. Информацию об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе СК Югры.

«Следственным отделом по городу Когалым следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело в отношении заведующей дошкольного образовательного учреждения города Когалыма и ее заместителя. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сообщили в силовом ведомстве. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства преступления и определяют всех причастных к нему лиц.

По версии следствия, заведующая детского сада и ее заместитель использовали свое служебное положение, чтобы выписывать премии подчиненным, а после перечисления премиальных средств из бюджета города, присваивать их себе. Предварительно, в период с 2019 года таким образом подозреваемые похитили не менее 1,7 млн. рублей.

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Сотрудники следственного комитета Когалыма (ХМАО) возбудили уголовное дело по факту растраты бюджетных средств администрацией одного из детских садов города. Заведующая дошкольного учреждения и ее заместитель похитили порядка 1,7 миллионов рублей, предназначенных для выплаты премий сотрудникам. Информацию об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе СК Югры. «Следственным отделом по городу Когалым следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело в отношении заведующей дошкольного образовательного учреждения города Когалыма и ее заместителя. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сообщили в силовом ведомстве. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства преступления и определяют всех причастных к нему лиц. По версии следствия, заведующая детского сада и ее заместитель использовали свое служебное положение, чтобы выписывать премии подчиненным, а после перечисления премиальных средств из бюджета города, присваивать их себе. Предварительно, в период с 2019 года таким образом подозреваемые похитили не менее 1,7 млн. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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