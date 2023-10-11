Al Hadath: в секторе Газа остановилась единственная электростанция

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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, линия электропередач, лэп, энергетика, электричество
К отключению электростанции привело истощение запасов топлива Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Единственная электростанция в секторе Газа завершила свою работу. Об этом сообщил телеканал Al Hadath. Авторы статьи отметили, что работа прекращена из-за истощения запасов топлива.

«Электростанция в секторе Газа остановила работу и полностью отключила электричество», — говорится в сообщении. Авторы статьи отметили, что к отключению электроэнергии привело истощение запасов топлива.

Ранее сообщалось, что в распоряжении предприятия находилось не более 300 тысяч литров топлива, передает RT. Армия Израиля заявила о восстановлении контроля над городами, прилегающими к сектору Газа, и об «усиленной блокаде» территории Палестины, сообщает «Царьград».

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Единственная электростанция в секторе Газа завершила свою работу. Об этом сообщил телеканал Al Hadath. Авторы статьи отметили, что работа прекращена из-за истощения запасов топлива. «Электростанция в секторе Газа остановила работу и полностью отключила электричество», — говорится в сообщении. Авторы статьи отметили, что к отключению электроэнергии привело истощение запасов топлива. Ранее сообщалось, что в распоряжении предприятия находилось не более 300 тысяч литров топлива, передает RT. Армия Израиля заявила о восстановлении контроля над городами, прилегающими к сектору Газа, и об «усиленной блокаде» территории Палестины, сообщает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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