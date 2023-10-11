Al Hadath: в секторе Газа остановилась единственная электростанция

11 октября 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

К отключению электростанции привело истощение запасов топлива Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Единственная электростанция в секторе Газа завершила свою работу. Об этом сообщил телеканал Al Hadath. Авторы статьи отметили, что работа прекращена из-за истощения запасов топлива. «Электростанция в секторе Газа остановила работу и полностью отключила электричество», — говорится в сообщении. Авторы статьи отметили, что к отключению электроэнергии привело истощение запасов топлива. Ранее сообщалось, что в распоряжении предприятия находилось не более 300 тысяч литров топлива, передает RT. Армия Израиля заявила о восстановлении контроля над городами, прилегающими к сектору Газа, и об «усиленной блокаде» территории Палестины, сообщает «Царьград».

Единственная электростанция в секторе Газа завершила свою работу. Об этом сообщил телеканал Al Hadath. Авторы статьи отметили, что работа прекращена из-за истощения запасов топлива. «Электростанция в секторе Газа остановила работу и полностью отключила электричество», — говорится в сообщении. Авторы статьи отметили, что к отключению электроэнергии привело истощение запасов топлива. Ранее сообщалось, что в распоряжении предприятия находилось не более 300 тысяч литров топлива, передает RT. Армия Израиля заявила о восстановлении контроля над городами, прилегающими к сектору Газа, и об «усиленной блокаде» территории Палестины, сообщает «Царьград».