10 октября 2023

В вотчине «Лукойла» в ХМАО продают офисы разорившейся нефтяной компании

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В Когалыме продают офисы нефтяной компании за 93 млн рублей Фото:

В Когалыме (ХМАО) продают офисный комплекс обанкротившейся нефтяной компании «Мастер-нефть». Организатор торгов сообщил агентству, что начальная цена имущества — шести зданий, КПП и гаража — на аукционе составляет 93 млн рублей.

«На торги выставлено имущество НК „Мастер-нефть“, признанной банкротом, с начальной ценой 93 551 475,06 рублей. Производственный комплекс состоит из восьми нежилых помещений, в том числе нескольких административно-бытовых корпусов, гаража площадью 284 квадратных метров и контрольно-пропускного пункта», — пояснил представитель электронной торговой площадки.

Земельные участки, на которых расположен комплекс, находятся в аренде: право аренды передадут новому собственнику при заключении договора купли-продажи. Административные здания продаются вместе с мебелью и оргтехникой: в список имущества входят офисные столы, кресла, шкафы для документов и мониторы.

Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе ХМАО продается производственная база с общежитиями обанкротившейся нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз». Начальная цена комплекса — 540 млн рублей.

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В Когалыме (ХМАО) продают офисный комплекс обанкротившейся нефтяной компании «Мастер-нефть». Организатор торгов сообщил агентству, что начальная цена имущества — шести зданий, КПП и гаража — на аукционе составляет 93 млн рублей. «На торги выставлено имущество НК „Мастер-нефть“, признанной банкротом, с начальной ценой 93 551 475,06 рублей. Производственный комплекс состоит из восьми нежилых помещений, в том числе нескольких административно-бытовых корпусов, гаража площадью 284 квадратных метров и контрольно-пропускного пункта», — пояснил представитель электронной торговой площадки. Земельные участки, на которых расположен комплекс, находятся в аренде: право аренды передадут новому собственнику при заключении договора купли-продажи. Административные здания продаются вместе с мебелью и оргтехникой: в список имущества входят офисные столы, кресла, шкафы для документов и мониторы. Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе ХМАО продается производственная база с общежитиями обанкротившейся нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз». Начальная цена комплекса — 540 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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