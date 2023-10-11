Бизнесмены раскрыли, стоит ли пермякам опасаться дефицита хорошего кофе

Пермские бизнесмены не планируют заменять кофейные зерна на низкокачественные. Об этом URA.RU рассказали владельцы кофеен. По их словам, снижение качества напитка может погубить бизнес.
«Снижение качества продукта в любой гастросфере приведет к снижению количества потребителей. Кофе — не автошина и не техника, которая будет служить меньше, если сделать его некачественным. В сфере кофеен качество продукта ощутимо с первого глотка. Кофе не покупают раз в сезон или раз в пятилетку. Стабильность заведению дают регулярные гости. Поэтому снижение качества продукта фатально и недопустимо для кофейни», — рассказал владелец сети кофе «Смайл» Максим Кобелев корреспонденту агентства.
Такого же мнения придерживаются управляющий кофейней «ЗБС» Константин Пономарев и владелица кафе «Вкусно» Наталья. Они заявили, что не собираются менять зерно на более дешевое. «Даже если цена на зерно вырастет в два раза, кофейни все равно будут зарабатывать. Менять зерна мы не будем 100%, потому что это очень отразится на качестве каждой чашки кофе», — отметил Пономарев. Предприниматели также добавляют, что цены на кофе в ближайшее время поднимать не планируют.
Ранее URA.RU рассказало, что российским кофейням разрешат снизить качество кофе. Такая инициатива возникла из-за нестабильного курса валют и роста цен.
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