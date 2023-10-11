Суд нашел у обанкротившегося челябинского экс-губернатора недвижимость в ХМАО

11 октября 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Интересы Бориса Дубровского не ограничивались Челябинской областью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского У признанного банкротом экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского нашли еще несколько объектов недвижимости, следует из картотеки судебных дел. В том числе речь идет о нескольких объектах в ХМАО, квартире в Троицке и садовом участке с домиком. «Из отзыва финансового управляющего следует, что на данный момент у должника обнаружено следующее имущество. Строения 104,2 кв. метра, 104,7 кв. метра, 104,8 кв. метра; адрес: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Пыть-Ях, микрорайон № 6 „Пионерный“, ул Магистральная, дом 51 и 53. Кадастровая стоимость составляет 4 млн 068 тысяч рублей, 4 млн 088 тысяч и 4 млн 092 тысячи рублей соответственно», — говорится в тексте определения Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении редакции URA.RU). Помимо этого в документе упоминаются шесть соток земли с домиком в 12 кв. метров в садовом товариществе «Металлург-2» в Магнитогорске и квартира площадью 35 кв. метров в Троицке (Челябинская область). Садовый участок с домом оценили в 146 тысяч рублей, а квартиру — в 674 тысячи рублей. Также на счетах зафиксировано более 3 млн рублей пенсии от правительства Челябинской области, начисленной ему с мая 2019 по август 2023 года. Борис Дубровский обанкротился 19 июля 2023 года по иску конкурсного управляющего бывшей компании ее семьи — ПО «Монтажник». Его имущество выявляется с целью продажи и расчетов по долгам перед кредиторами. Сам экс-губернатор уже несколько лет проживает за пределами России, его представители отказываются обсуждать со СМИ обстоятельства, связанные с банкротством его актива, лично Дубровского и его сына Александра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У признанного банкротом экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского нашли еще несколько объектов недвижимости, следует из картотеки судебных дел. В том числе речь идет о нескольких объектах в ХМАО, квартире в Троицке и садовом участке с домиком. «Из отзыва финансового управляющего следует, что на данный момент у должника обнаружено следующее имущество. Строения 104,2 кв. метра, 104,7 кв. метра, 104,8 кв. метра; адрес: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Пыть-Ях, микрорайон № 6 „Пионерный“, ул Магистральная, дом 51 и 53. Кадастровая стоимость составляет 4 млн 068 тысяч рублей, 4 млн 088 тысяч и 4 млн 092 тысячи рублей соответственно», — говорится в тексте определения Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении редакции URA.RU). Помимо этого в документе упоминаются шесть соток земли с домиком в 12 кв. метров в садовом товариществе «Металлург-2» в Магнитогорске и квартира площадью 35 кв. метров в Троицке (Челябинская область). Садовый участок с домом оценили в 146 тысяч рублей, а квартиру — в 674 тысячи рублей. Также на счетах зафиксировано более 3 млн рублей пенсии от правительства Челябинской области, начисленной ему с мая 2019 по август 2023 года. Борис Дубровский обанкротился 19 июля 2023 года по иску конкурсного управляющего бывшей компании ее семьи — ПО «Монтажник». Его имущество выявляется с целью продажи и расчетов по долгам перед кредиторами. Сам экс-губернатор уже несколько лет проживает за пределами России, его представители отказываются обсуждать со СМИ обстоятельства, связанные с банкротством его актива, лично Дубровского и его сына Александра.