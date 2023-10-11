11 октября 2023

Курганские силовики создадут автосервис, чтобы ремонтировать УАЗы для СВО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, машина полиции, площадь ленина
В Кургане собираются создать сервис, где будут ремонтировать УАЗ для СВО Фото:

Генерал курганского УМВД Дмитрий Свинов задумал проект для помощи военным в зоне СВО и ищет поддержки у других силовиков. Он предложил УФСИН создать автосервис, где будут ремонтировать списанные служебные машины и отправлять их в зону боевых действий. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков.

«Генерал МВД вышел с предложением к УФСИН по ремонту списанных полицейских УАЗов для нужд военных», — сообщают источники. Подобное предприятие можно создать на базе какого-либо курганского исправительного учреждения, где есть производственные площади.

Начальник УМВД собирается получить разрешение на передачу списанных служебных внедорожников военным. Но машины нуждаются в восстановлении на автосервисе. Такой сервис легче всего создать силами УФСИН, где специально работают над развитием производственных процессов.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в ведомства. В силовых управлениях не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский депутат Госдумы отправил помощь военным в зону СВО. Политик Александр Ильтяков сообщил об отправке вещей и консерв саперам мотострелкового полка.

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Генерал курганского УМВД Дмитрий Свинов задумал проект для помощи военным в зоне СВО и ищет поддержки у других силовиков. Он предложил УФСИН создать автосервис, где будут ремонтировать списанные служебные машины и отправлять их в зону боевых действий. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков. «Генерал МВД вышел с предложением к УФСИН по ремонту списанных полицейских УАЗов для нужд военных», — сообщают источники. Подобное предприятие можно создать на базе какого-либо курганского исправительного учреждения, где есть производственные площади. Начальник УМВД собирается получить разрешение на передачу списанных служебных внедорожников военным. Но машины нуждаются в восстановлении на автосервисе. Такой сервис легче всего создать силами УФСИН, где специально работают над развитием производственных процессов. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в ведомства. В силовых управлениях не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию. Ранее URA.RU сообщало, что курганский депутат Госдумы отправил помощь военным в зону СВО. Политик Александр Ильтяков сообщил об отправке вещей и консерв саперам мотострелкового полка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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