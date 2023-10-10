Курганский депутат Ильтяков отправил консервы саперам на СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Государственной думы от курганской области Александр Ильтяков рассказал о новой партии помощи для саперов в зону СВО. Об этом политик сообщил в своих соцсетях.

«Участникам СВО <…> передали партию теплой одежды, медикаментов, а также мясные и рыбные консервы», — рассказал депутат. Помощь была оказана саперам и другим служащим одного из мотострелковых полков.

Вещи и продукты были погружены в микроавтобус и «Газель», которые должны доставить их в зону боевых действий. Депутат заметил, что сбор помощи мотострелковому полку проводится на постоянной основе.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Ильтяков выслал консервы морским пехотинцам. Для пехотинцев, находящихся в зоне СВО, были высланы банки с говядиной, куриной тушенкой, гречневой кашей и консервированным карасем.

Курганский депутат Госдумы собрал помощь бойцам СВО фото: VK Александр Ильтяков https://vk.com/feed?z=photo269996375_457240805%2Fwall269996375_5528