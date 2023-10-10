10 октября 2023

Член Госдумы Ильтяков из Курганской области выслал консервы саперам в зону СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор гуманитарной помощи на Донбасс. Курган, тушенка, гумманитарная помощь
Курганский депутат Ильтяков отправил консервы саперам на СВО Фото:

Депутат Государственной думы от курганской области Александр Ильтяков рассказал о новой партии помощи для саперов в зону СВО. Об этом политик сообщил в своих соцсетях.

«Участникам СВО <…> передали партию теплой одежды, медикаментов, а также мясные и рыбные консервы», — рассказал депутат. Помощь была оказана саперам и другим служащим одного из мотострелковых полков.

Вещи и продукты были погружены в микроавтобус и «Газель», которые должны доставить их в зону боевых действий. Депутат заметил, что сбор помощи мотострелковому полку проводится на постоянной основе.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Ильтяков выслал консервы морским пехотинцам. Для пехотинцев, находящихся в зоне СВО, были высланы банки с говядиной, куриной тушенкой, гречневой кашей и консервированным карасем.

Курганский депутат Госдумы собрал помощь бойцам СВО
Курганский депутат Госдумы собрал помощь бойцам СВО
Курганский депутат Ильтяков выслал саперам вещи и консервы
Курганский депутат Ильтяков выслал саперам вещи и консервы

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Депутат Государственной думы от курганской области Александр Ильтяков рассказал о новой партии помощи для саперов в зону СВО. Об этом политик сообщил в своих соцсетях. «Участникам СВО <…> передали партию теплой одежды, медикаментов, а также мясные и рыбные консервы», — рассказал депутат. Помощь была оказана саперам и другим служащим одного из мотострелковых полков. Вещи и продукты были погружены в микроавтобус и «Газель», которые должны доставить их в зону боевых действий. Депутат заметил, что сбор помощи мотострелковому полку проводится на постоянной основе. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Ильтяков выслал консервы морским пехотинцам. Для пехотинцев, находящихся в зоне СВО, были высланы банки с говядиной, куриной тушенкой, гречневой кашей и консервированным карасем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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