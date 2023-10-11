Украинский военный Фирсов заявил о решающей битве за Авдеевку

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Вооруженные силы Украины. stock, снайпер, винтовка, свд, всу, stock
На Украине сообщили о «решающей битве» за Авдеевку Фото:
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Украина сообщила о начале решающей битвы за Авдеевку (ДНР). Об этом заявил военнослужащий из Вооруженных сил страны Егор Фирсов.

«Я чувствую, что начинается или уже началась одна из решающих битв под Авдеевкой», — сказал военный из ВСУ Егор Фирсов. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Киев 24». Трансляция велась на youtube-канале.

Советник главы ДНР Ян Гагин говорил, что российские солдаты подошли близко к Авдеевке. Они закрепляются на новых позициях вблизи территории города в рамках масштабной операции по его освобождению, передает RT.

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Украина сообщила о начале решающей битвы за Авдеевку (ДНР). Об этом заявил военнослужащий из Вооруженных сил страны Егор Фирсов. «Я чувствую, что начинается или уже началась одна из решающих битв под Авдеевкой», — сказал военный из ВСУ Егор Фирсов. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Киев 24». Трансляция велась на youtube-канале. Советник главы ДНР Ян Гагин говорил, что российские солдаты подошли близко к Авдеевке. Они закрепляются на новых позициях вблизи территории города в рамках масштабной операции по его освобождению, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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