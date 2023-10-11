Украинский военный Фирсов заявил о решающей битве за Авдеевку

На Украине сообщили о «решающей битве» за Авдеевку
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина сообщила о начале решающей битвы за Авдеевку (ДНР). Об этом заявил военнослужащий из Вооруженных сил страны Егор Фирсов.
«Я чувствую, что начинается или уже началась одна из решающих битв под Авдеевкой», — сказал военный из ВСУ Егор Фирсов. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Киев 24». Трансляция велась на youtube-канале.
Советник главы ДНР Ян Гагин говорил, что российские солдаты подошли близко к Авдеевке. Они закрепляются на новых позициях вблизи территории города в рамках масштабной операции по его освобождению, передает RT.
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