Челябинский губернатор Текслер вручил хоккеистам ключ от новой ледовой арены

Текслер вручил символический ключ одному из юных хоккеистов Усть-Катава Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 11 октября открыл ледовую арену имени Валерия Знарка в Усть-Катаве. Одному из юных хоккеистов города глава региона вручил символический ключ, передает пресс-служба губернатора.

«Это большое событие для города. Мы с вами все долго ждали, когда появится Ледовый дворец, потому что хоккей — один из любимейших видов спорта в Усть-Катаве. Я уверен, что на этой арене появится много спортсменов, которые прославят нашу страну, регион и Усть-Катав!» — заявил Текслер на открытии.

В открытии приняли участие также супруга и сын Знарка. Торжественная часть завершилась матчем между ветеранскими командами ХК «Трактор» (Челябинск) и Усть-Катавского округа.

Губернатор поручил построить спортивный комплекс после своей поездки в Усть-Катав в 2019 году. На территории арены расположились хоккейный корт на 1,6 тысячи квадратных метров и лыжероллерная трасса. Трибуны комплекса могут вместить до 120 зрителей.

Валерий Знарок посвятил свою жизнь развитию спорта на Южном Урале. Выступал в качестве футболиста за ФК Усть-Катава и Миасса, а после стал тренером. Его сыновья стали хоккеистами мирового уровня. Старший из них, чемпион мира Олег, стал главным тренером сборной России на Олимпийских играх в 2018 году. Игорь Знарок, присутствовавший на открытии арены, был в тренерском составе системы сборных команд Федерации хоккея России (ФХР), а в последние годы вернулся развивать хоккей на малую родину.