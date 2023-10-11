Челябинский губернатор Текслер вручил хоккеистам ключ от новой ледовой арены

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Ледовая арена Трактор. Из архива. Челябинск, хоккеист, ключ, хк трактор, юный спортсмен
Текслер вручил символический ключ одному из юных хоккеистов Усть-Катава Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 11 октября открыл ледовую арену имени Валерия Знарка в Усть-Катаве. Одному из юных хоккеистов города глава региона вручил символический ключ, передает пресс-служба губернатора.

«Это большое событие для города. Мы с вами все долго ждали, когда появится Ледовый дворец, потому что хоккей — один из любимейших видов спорта в Усть-Катаве. Я уверен, что на этой арене появится много спортсменов, которые прославят нашу страну, регион и Усть-Катав!» — заявил Текслер на открытии.

В открытии приняли участие также супруга и сын Знарка. Торжественная часть завершилась матчем между ветеранскими командами ХК «Трактор» (Челябинск) и Усть-Катавского округа.

Губернатор поручил построить спортивный комплекс после своей поездки в Усть-Катав в 2019 году. На территории арены расположились хоккейный корт на 1,6 тысячи квадратных метров и лыжероллерная трасса. Трибуны комплекса могут вместить до 120 зрителей.

Валерий Знарок посвятил свою жизнь развитию спорта на Южном Урале. Выступал в качестве футболиста за ФК Усть-Катава и Миасса, а после стал тренером. Его сыновья стали хоккеистами мирового уровня. Старший из них, чемпион мира Олег, стал главным тренером сборной России на Олимпийских играх в 2018 году. Игорь Знарок, присутствовавший на открытии арены, был в тренерском составе системы сборных команд Федерации хоккея России (ФХР), а в последние годы вернулся развивать хоккей на малую родину.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 11 октября открыл ледовую арену имени Валерия Знарка в Усть-Катаве. Одному из юных хоккеистов города глава региона вручил символический ключ, передает пресс-служба губернатора. «Это большое событие для города. Мы с вами все долго ждали, когда появится Ледовый дворец, потому что хоккей — один из любимейших видов спорта в Усть-Катаве. Я уверен, что на этой арене появится много спортсменов, которые прославят нашу страну, регион и Усть-Катав!» — заявил Текслер на открытии. В открытии приняли участие также супруга и сын Знарка. Торжественная часть завершилась матчем между ветеранскими командами ХК «Трактор» (Челябинск) и Усть-Катавского округа. Губернатор поручил построить спортивный комплекс после своей поездки в Усть-Катав в 2019 году. На территории арены расположились хоккейный корт на 1,6 тысячи квадратных метров и лыжероллерная трасса. Трибуны комплекса могут вместить до 120 зрителей. Валерий Знарок посвятил свою жизнь развитию спорта на Южном Урале. Выступал в качестве футболиста за ФК Усть-Катава и Миасса, а после стал тренером. Его сыновья стали хоккеистами мирового уровня. Старший из них, чемпион мира Олег, стал главным тренером сборной России на Олимпийских играх в 2018 году. Игорь Знарок, присутствовавший на открытии арены, был в тренерском составе системы сборных команд Федерации хоккея России (ФХР), а в последние годы вернулся развивать хоккей на малую родину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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