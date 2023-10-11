Посольство Израиля сообщило о массированной атаке со стороны Ливана

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РЛС на Херсонском направлении. Мелитополь, военная техника, война, пво, рлс, радиолокационноая станция
Посольство Израиля порекомендовало мирным жителям не покидать убежища до уведомления Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Ливан устроил массированную атаку по городам, расположенным на севере Израиля. Об этом сообщило посольство Израиля в РФ.

«Города на Севере Израиля подверглись массированной атаке со стороны Ливана», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Посольство Израиля отметило, что мирным жителям приказали спрятаться в убежищах и оставаться там до дальнейшего уведомления.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что появились сообщения о возможном вторжении в воздушное пространство со стороны Ливана. ЦАХАЛ порекомендовала жителям не покидать убежища. Израильские военные заявили, что начали обстрел территории Ливана, передает телеканал 360.

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Ливан устроил массированную атаку по городам, расположенным на севере Израиля. Об этом сообщило посольство Израиля в РФ. «Города на Севере Израиля подверглись массированной атаке со стороны Ливана», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Посольство Израиля отметило, что мирным жителям приказали спрятаться в убежищах и оставаться там до дальнейшего уведомления. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что появились сообщения о возможном вторжении в воздушное пространство со стороны Ливана. ЦАХАЛ порекомендовала жителям не покидать убежища. Израильские военные заявили, что начали обстрел территории Ливана, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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