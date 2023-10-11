Посольство Израиля сообщило о массированной атаке со стороны Ливана

11 октября 2023 в 21:25 Размер текста - 17 +

Посольство Израиля порекомендовало мирным жителям не покидать убежища до уведомления Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Ливан устроил массированную атаку по городам, расположенным на севере Израиля. Об этом сообщило посольство Израиля в РФ. «Города на Севере Израиля подверглись массированной атаке со стороны Ливана», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства . Посольство Израиля отметило, что мирным жителям приказали спрятаться в убежищах и оставаться там до дальнейшего уведомления. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что появились сообщения о возможном вторжении в воздушное пространство со стороны Ливана. ЦАХАЛ порекомендовала жителям не покидать убежища. Израильские военные заявили, что начали обстрел территории Ливана, передает телеканал 360.

Ливан устроил массированную атаку по городам, расположенным на севере Израиля. Об этом сообщило посольство Израиля в РФ. «Города на Севере Израиля подверглись массированной атаке со стороны Ливана», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Посольство Израиля отметило, что мирным жителям приказали спрятаться в убежищах и оставаться там до дальнейшего уведомления. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что появились сообщения о возможном вторжении в воздушное пространство со стороны Ливана. ЦАХАЛ порекомендовала жителям не покидать убежища. Израильские военные заявили, что начали обстрел территории Ливана, передает телеканал 360.