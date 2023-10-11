11 октября 2023

В России вводят обязательную продажу валютной выручки экспортеров

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Российских экспортеров начнут проверять на соблюдение правил валютного регулирования Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий некоторых российских экспортеров продать имеющуюся у них иностранную валюту. Процент валюты, которая будет подлежать продаже установит кабмин, сообщили в высшем органе исполнительной власти

«Для стабилизации валютного курса устанавливается обязательная продажа валютной выручки экспортеров. Путин уже ввел своим указом продажу валюты отдельных компаний. Объемы и сроки установит правительство», — отметили в кабмине. Организации будут предоставлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке.

В отдельные компании России будут введены представители Росфинмониторинга, дабы обеспечить соблюдение новых правил. Перечень экспортеров, для которых вводится продажа валютной выручки, состоит из 43 групп компаний ТЭК, металлургии и других сфер.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами. Также помощник главы государства Максим Орешкин заявил о том, что «рано или поздно» начнется укрепление рубля.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий некоторых российских экспортеров продать имеющуюся у них иностранную валюту. Процент валюты, которая будет подлежать продаже установит кабмин, сообщили в высшем органе исполнительной власти «Для стабилизации валютного курса устанавливается обязательная продажа валютной выручки экспортеров. Путин уже ввел своим указом продажу валюты отдельных компаний. Объемы и сроки установит правительство», — отметили в кабмине. Организации будут предоставлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. В отдельные компании России будут введены представители Росфинмониторинга, дабы обеспечить соблюдение новых правил. Перечень экспортеров, для которых вводится продажа валютной выручки, состоит из 43 групп компаний ТЭК, металлургии и других сфер. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами. Также помощник главы государства Максим Орешкин заявил о том, что «рано или поздно» начнется укрепление рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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