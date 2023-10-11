В России вводят обязательную продажу валютной выручки экспортеров

12 октября 2023 в 00:46 Размер текста - 17 +

Российских экспортеров начнут проверять на соблюдение правил валютного регулирования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий некоторых российских экспортеров продать имеющуюся у них иностранную валюту. Процент валюты, которая будет подлежать продаже установит кабмин, сообщили в высшем органе исполнительной власти «Для стабилизации валютного курса устанавливается обязательная продажа валютной выручки экспортеров. Путин уже ввел своим указом продажу валюты отдельных компаний. Объемы и сроки установит правительство», — отметили в кабмине. Организации будут предоставлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. В отдельные компании России будут введены представители Росфинмониторинга, дабы обеспечить соблюдение новых правил. Перечень экспортеров, для которых вводится продажа валютной выручки, состоит из 43 групп компаний ТЭК, металлургии и других сфер. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами. Также помощник главы государства Максим Орешкин заявил о том, что «рано или поздно» начнется укрепление рубля.

Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий некоторых российских экспортеров продать имеющуюся у них иностранную валюту. Процент валюты, которая будет подлежать продаже установит кабмин, сообщили в высшем органе исполнительной власти «Для стабилизации валютного курса устанавливается обязательная продажа валютной выручки экспортеров. Путин уже ввел своим указом продажу валюты отдельных компаний. Объемы и сроки установит правительство», — отметили в кабмине. Организации будут предоставлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. В отдельные компании России будут введены представители Росфинмониторинга, дабы обеспечить соблюдение новых правил. Перечень экспортеров, для которых вводится продажа валютной выручки, состоит из 43 групп компаний ТЭК, металлургии и других сфер. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами. Также помощник главы государства Максим Орешкин заявил о том, что «рано или поздно» начнется укрепление рубля.