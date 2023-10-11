11 октября 2023

В Екатеринбурге больше недели не могут найти 14-летнюю девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, поисковый отряд прорыв, поиск пропавших детей
Екатеринбургские силовики уже занялись розыском 14-летней Фото:

В Екатеринбурге с 4 октября идут поиски 14-летней Даны Власовой. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! Власова Дана, 14 лет. Место пропажи: Октябрьский район Екатеринбурга. Приметы: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и зеленые глаза. На момент пропажи была одета в черную куртку и брюки, а также светлые кроссовки», — сказано в сообщении.

Отдел полиции №7 занимаются розыском несовершеннолетней. Сообщить информацию о пропавшей можно по номеру: 8 (343) 254-80-44 либо 102 (02). Также всегда на связи остается руководитель поискового отряда Наталья Лиса: 8 (900) 044-02-20.

Фото:

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В Екатеринбурге с 4 октября идут поиски 14-летней Даны Власовой. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! Власова Дана, 14 лет. Место пропажи: Октябрьский район Екатеринбурга. Приметы: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и зеленые глаза. На момент пропажи была одета в черную куртку и брюки, а также светлые кроссовки», — сказано в сообщении. Отдел полиции №7 занимаются розыском несовершеннолетней. Сообщить информацию о пропавшей можно по номеру: 8 (343) 254-80-44 либо 102 (02). Также всегда на связи остается руководитель поискового отряда Наталья Лиса: 8 (900) 044-02-20.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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