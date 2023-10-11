В Екатеринбурге с 4 октября идут поиски 14-летней Даны Власовой. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
«Внимание! Пропал ребенок! Власова Дана, 14 лет. Место пропажи: Октябрьский район Екатеринбурга. Приметы: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и зеленые глаза. На момент пропажи была одета в черную куртку и брюки, а также светлые кроссовки», — сказано в сообщении.
Отдел полиции №7 занимаются розыском несовершеннолетней. Сообщить информацию о пропавшей можно по номеру: 8 (343) 254-80-44 либо 102 (02). Также всегда на связи остается руководитель поискового отряда Наталья Лиса: 8 (900) 044-02-20.
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