11 октября 2023

В Москве заочно арестовали одного из авторов приватизации Моложавого

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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, арестант, клетка, арест, наручники, заключение под стражу
Сергея Моложавого заочно арестовали из-за подозрений в мошенничестве Фото:

Кузьминский районный суд Москвы заочно арестовал Сергея Моложавого, который работал в должности замминистра имущественных отношений с 1997 по 2000 год. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.

«В среду, 10 октября, столичный суд вынес постановление о заочном аресте Моложавого, работавшего замминистром имущественных отношений с 1997 по 2000 год. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным юрлиц, Сергей Моложавый до 2021 года был руководителем АО „Голденберг Инвест“, убытки которого составили 22,9 млн. руб», — написал РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело о мошенничестве возбудили в июле 2023 года в одном из окружных управлений ГСУ СКР по Москве. Изначально сообщалось, что неустановленные лица планировали приобрести все имущество голландской компании путем незаконного отчуждения в свою пользу 50% сертификатов акций, которые принадлежали Игорю Гитлину. В материалах дела говорится, что неустановленным лицам удалось получить контроль над имуществом, которое находится в собственности компании «Норс Ист Партнерс Би.Ви.».

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Кузьминский районный суд Москвы заочно арестовал Сергея Моложавого, который работал в должности замминистра имущественных отношений с 1997 по 2000 год. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда. «В среду, 10 октября, столичный суд вынес постановление о заочном аресте Моложавого, работавшего замминистром имущественных отношений с 1997 по 2000 год. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным юрлиц, Сергей Моложавый до 2021 года был руководителем АО „Голденберг Инвест“, убытки которого составили 22,9 млн. руб», — написал РБК со ссылкой на пресс-службу суда. Дело о мошенничестве возбудили в июле 2023 года в одном из окружных управлений ГСУ СКР по Москве. Изначально сообщалось, что неустановленные лица планировали приобрести все имущество голландской компании путем незаконного отчуждения в свою пользу 50% сертификатов акций, которые принадлежали Игорю Гитлину. В материалах дела говорится, что неустановленным лицам удалось получить контроль над имуществом, которое находится в собственности компании «Норс Ист Партнерс Би.Ви.».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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