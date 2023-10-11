В Москве заочно арестовали одного из авторов приватизации Моложавого

12 октября 2023 в 03:44 Размер текста - 17 +

Сергея Моложавого заочно арестовали из-за подозрений в мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кузьминский районный суд Москвы заочно арестовал Сергея Моложавого, который работал в должности замминистра имущественных отношений с 1997 по 2000 год. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда. «В среду, 10 октября, столичный суд вынес постановление о заочном аресте Моложавого, работавшего замминистром имущественных отношений с 1997 по 2000 год. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным юрлиц, Сергей Моложавый до 2021 года был руководителем АО „Голденберг Инвест“, убытки которого составили 22,9 млн. руб», — написал РБК со ссылкой на пресс-службу суда. Дело о мошенничестве возбудили в июле 2023 года в одном из окружных управлений ГСУ СКР по Москве. Изначально сообщалось, что неустановленные лица планировали приобрести все имущество голландской компании путем незаконного отчуждения в свою пользу 50% сертификатов акций, которые принадлежали Игорю Гитлину. В материалах дела говорится, что неустановленным лицам удалось получить контроль над имуществом, которое находится в собственности компании «Норс Ист Партнерс Би.Ви.».

Кузьминский районный суд Москвы заочно арестовал Сергея Моложавого, который работал в должности замминистра имущественных отношений с 1997 по 2000 год. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда. «В среду, 10 октября, столичный суд вынес постановление о заочном аресте Моложавого, работавшего замминистром имущественных отношений с 1997 по 2000 год. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным юрлиц, Сергей Моложавый до 2021 года был руководителем АО „Голденберг Инвест“, убытки которого составили 22,9 млн. руб», — написал РБК со ссылкой на пресс-службу суда. Дело о мошенничестве возбудили в июле 2023 года в одном из окружных управлений ГСУ СКР по Москве. Изначально сообщалось, что неустановленные лица планировали приобрести все имущество голландской компании путем незаконного отчуждения в свою пользу 50% сертификатов акций, которые принадлежали Игорю Гитлину. В материалах дела говорится, что неустановленным лицам удалось получить контроль над имуществом, которое находится в собственности компании «Норс Ист Партнерс Би.Ви.».