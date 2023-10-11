IEK Group выкупила российский бизнес французской компании Legrand

Группа электротехнических компаний IEK Group приобрела российские активы французского производителя электрического оборудования Legrand Group. Об этом сообщил представитель отечественной компании.
«Сделка охватила три производственные площадки французской компании в России, а также более 20 представительств в регионах», — передает «Ведомости» со ссылкой на источника в компании. Установленная сумма выручки площадок в 2025 году должна достигнуть порядка 8,5 млрд рублей.
Предполагается, что инвестиции IEK Group в развитие производства на данных предприятиях за следующие три года достигнут общей суммы в 1 млрд рублей. «Покупка послужит импульсом масштабной программе продукции, а также инвестициям в производство», — подытожил гендиректор компании Андрей Забелин.
Legrand работает в России с 1993 года. В ее собственности числились три завода в Ульяновской области. Еще в январе 2023 представители компании заявили об уходе с российского рынка. IEK Group является отечественной электротехнической компанией, которая существует с 1999 года. Ее площадки находятся в Новосибирске, Казани и Ясногорске.
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