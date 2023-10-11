Курганские перевозчики в несколько раз подняли стоимость поездок

12 октября 2023 в 05:41 Размер текста - 17 +

Некоторые из перевозчиков увеличили стоимость проезда несколько раз за последние два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Перевозчики в Курганской области продолжают повышать стоимость проезда. Некоторые из них делают это уже во второй раз за последние два месяца, сообщается в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «Перевозчики вновь повышают стоимость проезда, и некоторые из которых делают это уже второй раз менее чем за два последние месяца. ООО „Автотранс“ с 10 октября примерно на 15% повысило стоимость поездки из Шадринска в Курган, Анастасия Худорожкова примерно на 7% увеличила цены на проезд из Шадринска в Тюмень — предыдущее повышение стоимости у этого перевозчика сразу на 20% произошло с 1 сентября», — сообщается в группе. О повышении тарифов также объявил и предприниматель Валерий Семеницкий, который обслуживает маршрут Ершовка-Курган, но с 9 октября прекратил выполнять рейсы и неизвестно, возобновит ли их. Примерно на 8% с 1 октября повысило стоимость проезда и ООО «Автобус» (маршрут из Куртамыша в Челябинск). С 10 октября были повышены цены и по муниципальным маршрутам Кургана, для которых установлен регулируемый тариф.

Перевозчики в Курганской области продолжают повышать стоимость проезда. Некоторые из них делают это уже во второй раз за последние два месяца, сообщается в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «Перевозчики вновь повышают стоимость проезда, и некоторые из которых делают это уже второй раз менее чем за два последние месяца. ООО „Автотранс“ с 10 октября примерно на 15% повысило стоимость поездки из Шадринска в Курган, Анастасия Худорожкова примерно на 7% увеличила цены на проезд из Шадринска в Тюмень — предыдущее повышение стоимости у этого перевозчика сразу на 20% произошло с 1 сентября», — сообщается в группе. О повышении тарифов также объявил и предприниматель Валерий Семеницкий, который обслуживает маршрут Ершовка-Курган, но с 9 октября прекратил выполнять рейсы и неизвестно, возобновит ли их. Примерно на 8% с 1 октября повысило стоимость проезда и ООО «Автобус» (маршрут из Куртамыша в Челябинск). С 10 октября были повышены цены и по муниципальным маршрутам Кургана, для которых установлен регулируемый тариф.