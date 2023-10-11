Два человека погибли после ударов беспилотников в Белгороде

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Белгороде погибли два мирных жителя из-з атак украинского беспилотника. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Есть погибшие. Тела двух человек оперативные службы извлекли из-под завалов — это мужчина и женщина. Предположительно, под завалами может находиться ребенок. Спасательная операция продолжается», — написал он в соцсети.
Кроме того, один из местных жителей находится в тяжелом состоянии. Травмы конечностей и сотрясение головного мозга получила женщина. В результате атаки беспилотника, полностью разрушен жилой дом.
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