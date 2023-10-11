11 октября 2023

Два человека погибли после ударов беспилотников в Белгороде

© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгороде погибли два мирных жителя из-з атак украинского беспилотника. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Есть погибшие. Тела двух человек оперативные службы извлекли из-под завалов — это мужчина и женщина. Предположительно, под завалами может находиться ребенок. Спасательная операция продолжается», — написал он в соцсети.

Кроме того, один из местных жителей находится в тяжелом состоянии. Травмы конечностей и сотрясение головного мозга получила женщина. В результате атаки беспилотника, полностью разрушен жилой дом.

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В Белгороде погибли два мирных жителя из-з атак украинского беспилотника. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Есть погибшие. Тела двух человек оперативные службы извлекли из-под завалов — это мужчина и женщина. Предположительно, под завалами может находиться ребенок. Спасательная операция продолжается», — написал он в соцсети. Кроме того, один из местных жителей находится в тяжелом состоянии. Травмы конечностей и сотрясение головного мозга получила женщина. В результате атаки беспилотника, полностью разрушен жилой дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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