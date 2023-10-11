Два человека погибли после ударов беспилотников в Белгороде

12 октября 2023 в 03:58 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгороде погибли два мирных жителя из-з атак украинского беспилотника. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Есть погибшие. Тела двух человек оперативные службы извлекли из-под завалов — это мужчина и женщина. Предположительно, под завалами может находиться ребенок. Спасательная операция продолжается», — написал он в соцсети. Кроме того, один из местных жителей находится в тяжелом состоянии. Травмы конечностей и сотрясение головного мозга получила женщина. В результате атаки беспилотника, полностью разрушен жилой дом.

В Белгороде погибли два мирных жителя из-з атак украинского беспилотника. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Есть погибшие. Тела двух человек оперативные службы извлекли из-под завалов — это мужчина и женщина. Предположительно, под завалами может находиться ребенок. Спасательная операция продолжается», — написал он в соцсети. Кроме того, один из местных жителей находится в тяжелом состоянии. Травмы конечностей и сотрясение головного мозга получила женщина. В результате атаки беспилотника, полностью разрушен жилой дом.