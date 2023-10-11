НОВАТЭК продаст газопровод до Мурманска «Газпрому» после постройки

Компания, занимающаяся добычей природного газа НОВАТЭК построит крупнейший магистральный газопровод Волхов-Мурманск к заводу «Мурманский СПГ». После выполнения всех необходимых работ объект будет продан «Газпрому» в рассрочку.
«Согласно договоренности, магистральную трубу (газопровод Волхов — Мурманск, прим. URA.RU) длиной 1,3 тысячи километров и мощностью 40 млрд кубометров в год, с учетом потребностей в газификации Карелии и Мурманской области, будет строить НОВАТЭК. <…> После завершения строительства газопровод будет продан „Газпрому“ в рассрочку, НОВАТЭК при этом будет оплачивать тариф за прокачку газа», — передает «
Такое решение позволит реализовать проект без инвестиций «Газпрома». При этом сохранит монополию компании на владение магистральными газопроводами. Аналитики считают, что строительство займет до четырех лет и обойдется минимум в 400 млрд рублей.
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