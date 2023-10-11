11 октября 2023

НОВАТЭК продаст газопровод до Мурманска «Газпрому» после постройки

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение. Екатеринбург, траншея, газопровод, газификация, прокладка газопровода, газовый трубопровод, подземная прокладка
Строительство газопровода займет четыре года, считают аналитики Фото:

Компания, занимающаяся добычей природного газа НОВАТЭК построит крупнейший магистральный газопровод Волхов-Мурманск к заводу «Мурманский СПГ». После выполнения всех необходимых работ объект будет продан «Газпрому» в рассрочку.

«Согласно договоренности, магистральную трубу (газопровод Волхов — Мурманск, прим. URA.RU) длиной 1,3 тысячи километров и мощностью 40 млрд кубометров в год, с учетом потребностей в газификации Карелии и Мурманской области, будет строить НОВАТЭК. <…> После завершения строительства газопровод будет продан „Газпрому“ в рассрочку, НОВАТЭК при этом будет оплачивать тариф за прокачку газа», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Такое решение позволит реализовать проект без инвестиций «Газпрома». При этом сохранит монополию компании на владение магистральными газопроводами. Аналитики считают, что строительство займет до четырех лет и обойдется минимум в 400 млрд рублей.

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Компания, занимающаяся добычей природного газа НОВАТЭК построит крупнейший магистральный газопровод Волхов-Мурманск к заводу «Мурманский СПГ». После выполнения всех необходимых работ объект будет продан «Газпрому» в рассрочку. «Согласно договоренности, магистральную трубу (газопровод Волхов — Мурманск, прим. URA.RU) длиной 1,3 тысячи километров и мощностью 40 млрд кубометров в год, с учетом потребностей в газификации Карелии и Мурманской области, будет строить НОВАТЭК. <…> После завершения строительства газопровод будет продан „Газпрому“ в рассрочку, НОВАТЭК при этом будет оплачивать тариф за прокачку газа», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Такое решение позволит реализовать проект без инвестиций «Газпрома». При этом сохранит монополию компании на владение магистральными газопроводами. Аналитики считают, что строительство займет до четырех лет и обойдется минимум в 400 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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