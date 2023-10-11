НОВАТЭК продаст газопровод до Мурманска «Газпрому» после постройки

12 октября 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

Строительство газопровода займет четыре года, считают аналитики Фото: Александр Мамаев © URA.RU Компания, занимающаяся добычей природного газа НОВАТЭК построит крупнейший магистральный газопровод Волхов-Мурманск к заводу «Мурманский СПГ». После выполнения всех необходимых работ объект будет продан «Газпрому» в рассрочку. «Согласно договоренности, магистральную трубу (газопровод Волхов — Мурманск, прим. URA.RU) длиной 1,3 тысячи километров и мощностью 40 млрд кубометров в год, с учетом потребностей в газификации Карелии и Мурманской области, будет строить НОВАТЭК. <…> После завершения строительства газопровод будет продан „Газпрому“ в рассрочку, НОВАТЭК при этом будет оплачивать тариф за прокачку газа», — передает « Коммерсант » со ссылкой на источники. Такое решение позволит реализовать проект без инвестиций «Газпрома». При этом сохранит монополию компании на владение магистральными газопроводами. Аналитики считают, что строительство займет до четырех лет и обойдется минимум в 400 млрд рублей.

Компания, занимающаяся добычей природного газа НОВАТЭК построит крупнейший магистральный газопровод Волхов-Мурманск к заводу «Мурманский СПГ». После выполнения всех необходимых работ объект будет продан «Газпрому» в рассрочку. «Согласно договоренности, магистральную трубу (газопровод Волхов — Мурманск, прим. URA.RU) длиной 1,3 тысячи километров и мощностью 40 млрд кубометров в год, с учетом потребностей в газификации Карелии и Мурманской области, будет строить НОВАТЭК. <…> После завершения строительства газопровод будет продан „Газпрому“ в рассрочку, НОВАТЭК при этом будет оплачивать тариф за прокачку газа», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Такое решение позволит реализовать проект без инвестиций «Газпрома». При этом сохранит монополию компании на владение магистральными газопроводами. Аналитики считают, что строительство займет до четырех лет и обойдется минимум в 400 млрд рублей.