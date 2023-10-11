В ЯНАО острый дефицит кадров с рабочими профессиями

12 октября 2023 в 06:56 Размер текста - 17 +

Работодатели готовы бороться с конкурентами за профессиональные кадры Фото: Георгий Бергал © URA.RU В ЯНАО растет спрос на специалистов с рабочей профессией. Аналитики сервиса HeadHunter рассказали, что на одну вакансию в сфере «Рабочий персонал» в регионе приходится всего 2,5 резюме. «Количество вакансий для рабочего персонала в ЯНАО в сентябре этого года выросло на 20% по сравнению с тем же месяцем 2022 года. На эту сферу в регионе приходится 27% вакансий — это самая востребованная у бизнеса категория соискателей. И при этом — одна из наиболее дефицитных», — сообщила Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал. На одну вакансию в сфере рабочего персонала приходится всего 2,5 резюме. Директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая полагает, что в ближайшее время ситуация на рынке труда в округе не изменится. Работодатели готовы бороться с конкурентами за профессиональные кадры. Они поднимают зарплату, улучшают условия труда. «Так, если в сентябре прошлого года средняя предлагаемая зарплата в сфере „Рабочий персонал“ в регионе составляла 86,6 тысячи рублей, то сегодня — уже 109,1 тысячи», — комментирует Сидлецкая.

В ЯНАО растет спрос на специалистов с рабочей профессией. Аналитики сервиса HeadHunter рассказали, что на одну вакансию в сфере «Рабочий персонал» в регионе приходится всего 2,5 резюме. «Количество вакансий для рабочего персонала в ЯНАО в сентябре этого года выросло на 20% по сравнению с тем же месяцем 2022 года. На эту сферу в регионе приходится 27% вакансий — это самая востребованная у бизнеса категория соискателей. И при этом — одна из наиболее дефицитных», — сообщила Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал. На одну вакансию в сфере рабочего персонала приходится всего 2,5 резюме. Директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая полагает, что в ближайшее время ситуация на рынке труда в округе не изменится. Работодатели готовы бороться с конкурентами за профессиональные кадры. Они поднимают зарплату, улучшают условия труда. «Так, если в сентябре прошлого года средняя предлагаемая зарплата в сфере „Рабочий персонал“ в регионе составляла 86,6 тысячи рублей, то сегодня — уже 109,1 тысячи», — комментирует Сидлецкая.