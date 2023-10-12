Экономист объяснил, как одно решение Путина укрепит рубль

Решение президента России Владимира Путина о продаже валютной выручки экспортерами поможет укрепить российский рубль. Об этом рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.
«Указ Путина о продаже валютной выручки экспортерами поддержит российский рубль», — передает слова Колташова «Известия». Он напомнил, что в 2022 году уже было принято решение о продаже 80% валютной выручки компаниями-экспортерами, но позднее это требование было смягчено до 50% и в конечном итоге отменено. Это привело к постепенному ослаблению рубля при растущих ценах на нефть.
Колташов считает, что ослабление рубля вызывает недоверие и является неэкономической девальвацией. Это ситуация, когда стоимость национальной валюты опускается, несмотря на экономические факторы и обстоятельства. Экономист поддерживает решение президента о продаже валютной выручки и предполагает, что механизм этого процесса будет дорабатываться.
Владимир Путин подписал указ, который обязывает некоторых российских экспортеров продавать иностранную валюту. Кабмин определит процент валюты, который должен быть продан. Цель этой меры — стабилизировать валютный курс. Правительство будет устанавливать объемы и сроки продажи. Организации должны будут представлять планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке в Центральный банк и Росфинмониторинг.
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