Экономист объяснил, как одно решение Путина укрепит рубль

Экономист Колташов: решение Путина о продаже валютной выручки поддержит рубль

12 октября 2023 в 08:29 Размер текста - 17 +

Ослабление рубля являет собой неэкономическую девальвацию, заявил Василий Колташов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Решение президента России Владимира Путина о продаже валютной выручки экспортерами поможет укрепить российский рубль. Об этом рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. «Указ Путина о продаже валютной выручки экспортерами поддержит российский рубль», — передает слова Колташова «Известия». Он напомнил, что в 2022 году уже было принято решение о продаже 80% валютной выручки компаниями-экспортерами, но позднее это требование было смягчено до 50% и в конечном итоге отменено. Это привело к постепенному ослаблению рубля при растущих ценах на нефть. Колташов считает, что ослабление рубля вызывает недоверие и является неэкономической девальвацией. Это ситуация, когда стоимость национальной валюты опускается, несмотря на экономические факторы и обстоятельства. Экономист поддерживает решение президента о продаже валютной выручки и предполагает, что механизм этого процесса будет дорабатываться. Владимир Путин подписал указ, который обязывает некоторых российских экспортеров продавать иностранную валюту. Кабмин определит процент валюты, который должен быть продан. Цель этой меры — стабилизировать валютный курс. Правительство будет устанавливать объемы и сроки продажи. Организации должны будут представлять планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке в Центральный банк и Росфинмониторинг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение президента России Владимира Путина о продаже валютной выручки экспортерами поможет укрепить российский рубль. Об этом рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. «Указ Путина о продаже валютной выручки экспортерами поддержит российский рубль», — передает слова Колташова «Известия». Он напомнил, что в 2022 году уже было принято решение о продаже 80% валютной выручки компаниями-экспортерами, но позднее это требование было смягчено до 50% и в конечном итоге отменено. Это привело к постепенному ослаблению рубля при растущих ценах на нефть. Колташов считает, что ослабление рубля вызывает недоверие и является неэкономической девальвацией. Это ситуация, когда стоимость национальной валюты опускается, несмотря на экономические факторы и обстоятельства. Экономист поддерживает решение президента о продаже валютной выручки и предполагает, что механизм этого процесса будет дорабатываться. Владимир Путин подписал указ, который обязывает некоторых российских экспортеров продавать иностранную валюту. Кабмин определит процент валюты, который должен быть продан. Цель этой меры — стабилизировать валютный курс. Правительство будет устанавливать объемы и сроки продажи. Организации должны будут представлять планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке в Центральный банк и Росфинмониторинг.