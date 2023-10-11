11 октября 2023
10 октября 2023

В ЯНАО отправится в колонию злоумышленник, сорвавший добычу нефти

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяное месторождение компании Лукойл. Красновишерский район, Пермский край, лукойл, качалка, нефть, нефтяное месторождение, цднг 11, цех добычи нефти, поселок романово, красновишерский район, нефтепромысел
Нарушитель из Муравленко срезал провода у нефтяного оборудования Фото:

В Муравленко (ЯНАО) местный житель срезал провода у прибора управления нефтяной скважиной, тем самым вмешавшись в технологический процесс добычи нефти. Суд приговорил его к шести месяцам заключения в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«В июле и августе 2022 г. он лично и совместно с подельником повредили кабели, относящиеся к автоматической системе электрического питания и управления нефтяных скважин месторождения нефти. С этой целью были отрезаны и перебиты фрагменты кабеля, находящегося под напряжением, что привело к остановке нефтяных скважин месторождения нефти и в результате чего акционерным обществом не было добыто 5,8 тонн нефти на общую сумму более 158 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Виновному назначено наказание в виде шести месяцев и двух дней лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также нарушитель несколько раз управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за что его лишили водительских прав на два года. Его подельник отделался четырьмя месяцами условного срока.

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В Муравленко (ЯНАО) местный житель срезал провода у прибора управления нефтяной скважиной, тем самым вмешавшись в технологический процесс добычи нефти. Суд приговорил его к шести месяцам заключения в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «В июле и августе 2022 г. он лично и совместно с подельником повредили кабели, относящиеся к автоматической системе электрического питания и управления нефтяных скважин месторождения нефти. С этой целью были отрезаны и перебиты фрагменты кабеля, находящегося под напряжением, что привело к остановке нефтяных скважин месторождения нефти и в результате чего акционерным обществом не было добыто 5,8 тонн нефти на общую сумму более 158 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Виновному назначено наказание в виде шести месяцев и двух дней лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также нарушитель несколько раз управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за что его лишили водительских прав на два года. Его подельник отделался четырьмя месяцами условного срока.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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