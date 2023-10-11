«Сима-ленд» устроил конкурс на «самого лучшего говнюка»

«Сима-ленд» проводит конкурс для ненавистников медиаэкрана

12 октября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Споры вокруг медиаэкрана длятся с прошлой недели Фото: Илья Московец © URA.RU Компания «Сима-ленд», которая недавно решила провести голосование и узнать у горожан, считают ли они нужным оставить медиаэкран, запустила конкурс. На этот раз екатеринбуржцам предлагают решить, кто достоин звания лучшего хейтера подарка к 300-летию города. Компания пишет, что конкурс на «Самого лучшего говнюка» был вдохновлен комментариями пользователей. «Вот уже который день наш канал просто разрывается от множества комментариев! Мы читаем абсолютно все и ваша активность вдохновила нас на запуск конкурса на „Самого лучшего Говнюка“. Мы выбрали трех лучших хейтеров медиаэкрана, которые входят в те самые 2%», — сообщает telegram-канал SIMA LAND LIVE. Авторы конкурса обещают победителю креативный приз. «А вы дорогие подписчики, поможете нам выбрать лучшего хейтера в голосовании?» — говорится в посте. Ранее компания «Сима-ленд» решила провести голосование по поводу будущего медиаэкрана, который решили демонтировать с улицы Вайнера. Однако его приостановили из-за накрутки голосов. Затем сотрудники решили провести опрос на улице, где выяснили, что около 96% горожан хотят оставить подарок к юбилею города.

Компания «Сима-ленд», которая недавно решила провести голосование и узнать у горожан, считают ли они нужным оставить медиаэкран, запустила конкурс. На этот раз екатеринбуржцам предлагают решить, кто достоин звания лучшего хейтера подарка к 300-летию города. Компания пишет, что конкурс на «Самого лучшего говнюка» был вдохновлен комментариями пользователей. «Вот уже который день наш канал просто разрывается от множества комментариев! Мы читаем абсолютно все и ваша активность вдохновила нас на запуск конкурса на „Самого лучшего Говнюка“. Мы выбрали трех лучших хейтеров медиаэкрана, которые входят в те самые 2%», — сообщает telegram-канал SIMA LAND LIVE. Авторы конкурса обещают победителю креативный приз. «А вы дорогие подписчики, поможете нам выбрать лучшего хейтера в голосовании?» — говорится в посте. Ранее компания «Сима-ленд» решила провести голосование по поводу будущего медиаэкрана, который решили демонтировать с улицы Вайнера. Однако его приостановили из-за накрутки голосов. Затем сотрудники решили провести опрос на улице, где выяснили, что около 96% горожан хотят оставить подарок к юбилею города.