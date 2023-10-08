В Екатеринбурге решают судьбу медиаэкрана на Вайнера

Екатеринбуржцам предложили проголосовать «за» или «против» медиаэкрана

Медиаэкран должны были начать демонтировать 9 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителям Екатеринбурга предложили самостоятельно решить, оставить ли медиаэкран на улице Вайнера или демонтировать его. Ранее компания «Сима-ленд» заявила, что собирается убрать подарок к 300-летию города после критики со стороны горожан.

«Мы решили убрать медиаэкран, подаренный от всей души на день рождения Екатеринбурга лишь бы он не ссорил горожан. Но оказалось, что огромное количество людей хочет, чтобы он остался. Ведь благодаря медиаэкрану улица Вайнера преобразилась: стала одной из самых красивых улиц страны и точкой притяжения для екатеринбуржцев и гостей города», — сообщает telegram-канал «SIMA LAND LIVE».

Екатеринбуржцам предлагают решить: оставить ли медиаэкран на главной пешеходной улице или нет. Свои ответы — «Оставить» или «Убрать» — можно оставить в комментариях к этой новости.

Медиаэкран над главной пешеходной улицей Вайнера был запущен 12 августа, он стал подарком от «Сима-ленда» к 300-летию Екатеринбурга. В субботу, 7 октября, осведомленный источник URA.RU рассказал, что медиаэкран уберут, в этот же день он впервые не заработал. После этого жители Екатеринбурга начали собирать подписи с просьбой не убирать подарок.