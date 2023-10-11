«Сима-ленд» выяснил, что думают екатеринбуржцы о медиаэкране

В Екатеринбурге «Сима-ленд» выяснили, что 96% горожан выступают «за» медиаэкран

11 октября 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Судьбу медиаэкрана в Екатеринбурге решают с 9 октября Фото: Илья Московец © URA.RU После того, как компания «Сима-ленд» приостановила голосование по поводу будущего существования медиаэкрана, сотрудники отправились проводить опрос на улицах Екатеринбурга. В результате выяснилось, что около 96% горожан хотят оставить подарок к юбилею города. «После голосования и подведения предварительных итогов, мы увидели, что неожиданно за несколько минут пошли тысячи голосов против. Мы остановили голосование, потому что не понимали, что происходит», — сообщает команда в telegram-канале «SIMA LAND LIVE». Чтобы убедиться в том, что екатеринбуржцы против медиаэкрана, команда «Сима-ленда» решила провести опрос на улице. Всего удалось поговорить с 250 людьми разных возрастов и профессий. В результате выяснилось, что об экране не знают и против него выступают по 2%, за оставление подарка к 300-летию Екатеринбурга голосуют 96% горожан. «Этот опрос поразил нас! Мы реально думали, что люди в комментариях, которые высказываются против медиаэкрана — это и есть общественный взгляд. Обычные люди, а именно 96%, никак не высказываются, поэтому создается искусственное манипулятивное общественное мнение. И люди поддаются этой манипуляции», — считают сотрудники компании и призывают открыто выражать свое мнение. Медиаэкран на Вайнера стал подарком к 300-летию Екатеринбурга и работал с августа 2023 года. В начале октября осведомленный источник URA.RU рассказал, что медиаэкран уберут, в этот же день, 7 октября, он впервые перестал работать. Жители Екатеринбурга начали собирать подписи с просьбой не убирать подарок, а компания «Сима-ленд» предложила горожанам самим решить судьбу подарка. Однако в голосовании обнаружили ботов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После того, как компания «Сима-ленд» приостановила голосование по поводу будущего существования медиаэкрана, сотрудники отправились проводить опрос на улицах Екатеринбурга. В результате выяснилось, что около 96% горожан хотят оставить подарок к юбилею города. «После голосования и подведения предварительных итогов, мы увидели, что неожиданно за несколько минут пошли тысячи голосов против. Мы остановили голосование, потому что не понимали, что происходит», — сообщает команда в telegram-канале «SIMA LAND LIVE». Чтобы убедиться в том, что екатеринбуржцы против медиаэкрана, команда «Сима-ленда» решила провести опрос на улице. Всего удалось поговорить с 250 людьми разных возрастов и профессий. В результате выяснилось, что об экране не знают и против него выступают по 2%, за оставление подарка к 300-летию Екатеринбурга голосуют 96% горожан. «Этот опрос поразил нас! Мы реально думали, что люди в комментариях, которые высказываются против медиаэкрана — это и есть общественный взгляд. Обычные люди, а именно 96%, никак не высказываются, поэтому создается искусственное манипулятивное общественное мнение. И люди поддаются этой манипуляции», — считают сотрудники компании и призывают открыто выражать свое мнение. Медиаэкран на Вайнера стал подарком к 300-летию Екатеринбурга и работал с августа 2023 года. В начале октября осведомленный источник URA.RU рассказал, что медиаэкран уберут, в этот же день, 7 октября, он впервые перестал работать. Жители Екатеринбурга начали собирать подписи с просьбой не убирать подарок, а компания «Сима-ленд» предложила горожанам самим решить судьбу подарка. Однако в голосовании обнаружили ботов.