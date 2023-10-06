06 октября 2023

В Екатеринбурге не будет медиаэкрана на Вайнера

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург , улица вайнера, медиа навес
Конструкция с медиаэкраном была презентована 12 августа Фото:

В Екатеринбурге разберут медиаэкран на улице Вайнера. Осведомленный источник URA.RU сообщил, что причина та же, что привела к демонтажу льва с позолоченными яйцами.

Мэдиаэкран над главной пешеходной улицей Вайнера был запущен 12 августа. Инсталляцию столице Урала на 300-летие подарила компания «Сима-ленд». Убирать сложную конструкцию начнут в понедельник, 9 октября.

Ранее URA.RU сообщало об исчезновении с перекрестка улиц Попова-Вайнера фигуры льва с позолоченными гривой и яйцами, которую Екатеринбургу также подарил «Сима-ленд». Фигура животного вызвала неоднозначную реакцию горожан, спровоцировав масштабные споры — в компании решили закончить дело миром.

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В Екатеринбурге разберут медиаэкран на улице Вайнера. Осведомленный источник URA.RU сообщил, что причина та же, что привела к демонтажу льва с позолоченными яйцами. Мэдиаэкран над главной пешеходной улицей Вайнера был запущен 12 августа. Инсталляцию столице Урала на 300-летие подарила компания «Сима-ленд». Убирать сложную конструкцию начнут в понедельник, 9 октября. Ранее URA.RU сообщало об исчезновении с перекрестка улиц Попова-Вайнера фигуры льва с позолоченными гривой и яйцами, которую Екатеринбургу также подарил «Сима-ленд». Фигура животного вызвала неоднозначную реакцию горожан, спровоцировав масштабные споры — в компании решили закончить дело миром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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