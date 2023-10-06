В Екатеринбурге не будет медиаэкрана на Вайнера

В Екатеринбурге разберут медиаэкран на улице Вайнера. Осведомленный источник URA.RU сообщил, что причина та же, что привела к демонтажу льва с позолоченными яйцами.
Мэдиаэкран над главной пешеходной улицей Вайнера был запущен 12 августа. Инсталляцию столице Урала на 300-летие подарила компания «Сима-ленд». Убирать сложную конструкцию начнут в понедельник, 9 октября.
Ранее URA.RU сообщало об исчезновении с перекрестка улиц Попова-Вайнера фигуры льва с позолоченными гривой и яйцами, которую Екатеринбургу также подарил «Сима-ленд». Фигура животного вызвала неоднозначную реакцию горожан, спровоцировав масштабные споры — в компании решили закончить дело миром.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.