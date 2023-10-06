В Екатеринбурге не будет медиаэкрана на Вайнера 07 октября 2023 в 12:21 Размер текста - 17 + Конструкция с медиаэкраном была презентована 12 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге разберут медиаэкран на улице Вайнера. Осведомленный источник URA.RU сообщил, что причина та же, что привела к демонтажу льва с позолоченными яйцами. Мэдиаэкран над главной пешеходной улицей Вайнера был запущен 12 августа. Инсталляцию столице Урала на 300-летие подарила компания «Сима-ленд». Убирать сложную конструкцию начнут в понедельник, 9 октября. Ранее URA.RU сообщало об исчезновении с перекрестка улиц Попова-Вайнера фигуры льва с позолоченными гривой и яйцами, которую Екатеринбургу также подарил «Сима-ленд». Фигура животного вызвала неоднозначную реакцию горожан, спровоцировав масштабные споры — в компании решили закончить дело миром. В Екатеринбурге разберут медиаэкран на улице Вайнера. Осведомленный источник URA.RU сообщил, что причина та же, что привела к демонтажу льва с позолоченными яйцами. Мэдиаэкран над главной пешеходной улицей Вайнера был запущен 12 августа. Инсталляцию столице Урала на 300-летие подарила компания «Сима-ленд». Убирать сложную конструкцию начнут в понедельник, 9 октября. Ранее URA.RU сообщало об исчезновении с перекрестка улиц Попова-Вайнера фигуры льва с позолоченными гривой и яйцами, которую Екатеринбургу также подарил «Сима-ленд». Фигура животного вызвала неоднозначную реакцию горожан, спровоцировав масштабные споры — в компании решили закончить дело миром. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям